Vanessa Hudgens (La Princesse de Chicago 2) en couple, grillée dans les bras d'un beau sportif

Ils ont atteint la première base ! Le samedi 21 novembre 2020, Vanessa Hudgens a été surprise en plein rendez-vous avec une jeune star montante du baseball américain : Cole Tucker, 24 ans, qui sévit en tant que joueur de champ extérieur au sein de l'équipe des Pittsburgh Pirates. Et s'ils voulaient faire dans la discrétion, c'est raté ! Les amoureux se sont promenés main dans la main dans les rues de Los Angeles avant de se rapprocher, encore un peu plus, alors qu'ils attendaient leur véhicule à la sortir du restaurant du Canyon Country Store.

Ni le prince Edward, ni Kevin le pâtissier sexy n'auront su obtenir son coeur. C'est sur un beau sportif qu'elle a jeté son dévolu. Actuellement à l'affiche de La princesse de Chicago 2, Vanessa Hudgens interprète trois personnages - Stacy, Margaret et Fiona - dans une nouvelle entourloupe facétieuse de Noël signée Netflix, disponible depuis le 19 novembre 2020. Ce qui n'a pas empêché la jeune femme de s'accorder quelques minutes pour profiter de la vie, pourtant en pleine promotion du film. Sur son compte Instagram, elle a confirmé à demi-mot qu'elle allait rejoindre Cole Tucker samedi puisqu'elle s'est photographiée, une rose à la main, en écrivant : "Rendez-vous du soir". The start of something new ?