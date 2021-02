Vanessa Hudgens en couple : elle officialise sa relation avec un beau sportif !

C'est la première fois, à vrai dire, que Vanessa Hudgens s'affiche dans les bras - musclés - de son beau sportif. Aux dernières nouvelles, il avait fallu faire appel à de nombreuses ruses et analyses pour comprendre qu'elle était in love. Au mois de novembre dernier, Cole Tucker avait emmené sa douce en virée dans les rues de Los Angeles avant de se payer un dîner romantique au restaurant du Canyon Country Store. Discret mais sans plus. L'actrice avait même fait savoir à tout le monde, via les réseaux sociaux, qu'elle se préparait pour un rendez-vous galant... sans toutefois divulguer le nom de l'élu de son coeur.