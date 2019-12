Téléfilms de Noël : Ces stars perdues qui ressurgissent en périodes des fêtes

L'histoire, on la connaît par coeur. C'est une femme d'affaire mariée à son travail qui a oublié les valeurs de la vie jusqu'à ce qu'elle rencontre un bûcheron au coeur tendre. C'est une veuve éplorée qui redécouvre l'amour à l'aide de ses enfants malicieux. C'est le Père Nono qui a disparu sans laisser de trace, obligeant sa femme ou son fils à prendre la relève le jour de la distrib' de jouets. Chaque année, les téléfilms de Noël tentent de se renouveler, quitte à sortir au cinéma, sans jamais vraiment parvenir à nous surprendre. Il faut dire que côté cast, on peine à trouver de nouvelles têtes !

Vous connaissez forcément ce sentiment, cet arrière-goût de déjà-vu devant votre téléviseur. Les téléfilms de Noël sont un véritable défilé de célébrités qui ont connu la gloire... avant de se perdre un peu en chemin. En 2019, notamment, il sera toujours possible de voir s'émerveiller sous les flocons de neige bon nombre d'actrices et d'acteurs qui ont fait la part belle à des séries d'antan. En haut du classement, et de loin, nous retrouvons Lacey Chabert, la petite Claudia de La Vie à cinq, qui a, à son actif, une dizaine de guimauveries à l'image d'Un délicieux Noël ou d'Un Petit Souhait pour Noël. Derrière elle, Melissa Joan Hart, a.k.a Sabrina l'apprenti sorcière, a vite troqué ses formules magiques contre des sucres d'orge.

Tori Spelling (Beverly Hills, BH90210), Jodie Sweetin et Lori Loughlin (La Fête à la maison), Tia Mowry (Sister, Sister), Haylie Duff, Nicollette Sheridan, Tiffani Amber Thiessen ou même Christina Milian se sont toutes prêtées au jeu, à un moment ou à un autre de leur carrière. Et il est difficile de différencier leurs exploits tant les titres de leurs oeuvres sont similaires. La Gourmandise de Noël, Les Princesses des Neiges, Chapeau bas Père Noël... si vous espérez une surprise cette année, il faudra sans doute vous tourner, non pas vers la télévision, mais vers le pied du sapin !

Yohann Turi