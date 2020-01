Vanessa Hudgens séparée d'Austin Butler : déjà repérée avec un autre homme

Vanessa Hudgens semble avoir définitivement mis sa relation avec Austin Butler, derrière elle. L'actrice, qui s'est séparée de son chéri après huit ans d'amour, se remet en scelle ! Du moins, c'est ce que laisse penser sa récente sortie au restaurant.

Le site TMZ a publié des photos montrant Vanessa Hudgens partageant un dîner avec Kyle Kuzma, joueur de basket de l'équipe des Los Angeles Lakers. Les deux compères ont dîné ensemble, mardi 21 janvier 2020, au restaurant italien Lilia dans le quartier de Brooklyn, à New York. Le joueur de 24 ans et son équipe ont posé leurs valises dans la Grosse pomme à l'occasion du match, mercredi 22, contre les New York Knicks au Madison Square Garden.

L'ancienne star High School Musical et le basketteur ont partagé une bouteille de vin rouge et ont été vus souriants, détendus et échangeant des plaisanteries installés sur une table pour deux... Pour l'heure, ni l'un ni l'autre n'a pris la peine de commenter.

Kyle Kuzma n'en est pas à la première célébrité avec laquelle il passe du temps puisqu'il a déjà été vu profitant d'une virée en mer sur un yacht avec Kendall Jenner. On l'a aussi vu entouré de jolies jeunes filles lors d'une excursion à Miami.

Côté carrière, Vanessa Hudgens est à l'affiche du blockbuster Bad Boys for Life, attendu dans les salles françaises dès ce mercredi 22 janvier. Elle y donne notamment la réplique à Will Smith et Martin Lawrence.