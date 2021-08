Diaporama Lily-Rose Depp séparée de Timothée Chalamet : elle a un nouveau célèbre boyfriend

1 / 13 Lily-Rose Depp séparée de Timothée Chalamet : elle a un nouveau célèbre boyfriend

2 / 13 Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ont rompu pour de bon. Lily-Rose a un nouveau copain, également acteur ! © Future-Image via ZUMA Press/Bestimage

3 / 13 Vanessa Hudgens et son ex-compagnon Austin Butler à Los Angeles, le 24 février 2019

4 / 13 Lily-Rose Depp, David Michod, Timothee Chalamet au photocall du film "The King" à la 76ème Mostra de Venise, Festival International du Film de Venise, le 2 septembre 2019.

5 / 13 Austin Butler et Vanessa Hudgens assistent à la soirée de coup d'envoi de la saison des Golden Globes, organisée par l'association HFPA et le magazine InStyle. Los Angeles, le 17 novembre 2015.

6 / 13 Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet se fréquentent à nouveau. Ils ont récemment été surpris en pleine séance shopping à New York. © Imago / Panoramic / Bestimage

7 / 13 Vanessa Hudgens et Austin Butler à la première du film "Once Upon a Time .. in Hollywood", au TCL Chinese Theater. Los Angeles. Le 22 juillet 2019.

8 / 13 Joel Edgerton, Timothée Chalamet, David Michôd, Lily-Rose Depp, Dean-Charles Chapman, Liz Watts, Sarah Bowen et Nicholas Britell à la projection du film "The King" à New York, le 1er octobre 2019.

9 / 13 Vanessa Hudgens et Austin Butler - Les célébrités lors du Gala d'été Unicef x Luisaviaroma à Porto Cervo en Italie, le 9 août 2019.

10 / 13 Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet sur le tapis rouge du film "The King" lors du 76e festival international du film de Venise. Le 2 septembre 2019. © Future-Image via ZUMA Press/Bestimage

11 / 13 Vanessa Hudgens et son compagnon Austin Butler à la première de "The Dead Don't Die" au Museum of Modern Art à New York, le 10 juin 2019.

12 / 13 Lily-Rose Depp en mai 2021.