Lily-Rose Depp en couple avec Timothée Chalamet : elle le couvre de compliments

Models wearing floral printed dresses, tiered or asymmetric, stepped out of the 'Le Riviera' caf-restaurant at the Grand Palais as if catching the train. #CHANELCruise #CHANEL @alishanesvat @vanessa.hartog @bagesmargot @lafaretta @lovegrace_e @lilaflowerss @yvonne.b.97 @greta_varlese