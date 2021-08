Lily-Rose Depp en couple : qui est Austin Butler, son nouveau petit-ami ?

Avec Timothée Chalamet, c'est bel et bien fini ! La jeune et jolie Lily-Rose Depp vit aujourd'hui une nouvelle romance avec un autre acteur : un certain Austin Butler. Une idylle confirmée le 9 août 2021 par le Daily Mail, qui a publié des clichés sur lesquels les deux comédiens s'embrassent en pleine rue, après un dîner à Londres... Des photos qui ne laissent que peu de place au doute ! Mais qui est donc l'heureux élu ?

Austin Butler est un peu plus vieux que Lily-Rose Depp puisqu'il s'apprête à fêter ses 30 ans, tandis que sa petite-amie a 22 ans. Californien d'origine, il a débuté sa carrière d'acteur dès l'adolescence après avoir été repéré par un agent. Ce beau blond a d'abord fait ses armes dans les séries Nickelodeon Ned ou Comment survivre aux études et Zoé, mais aussi sur Disney Channel, en apparaissant dans la populaire série Hannah Montana, puis Les Sorciers de Waverly Place. C'est en continuant dans le domaine des programmes jeunesse qu'il débute au cinéma en 2009, dans le film d'aventure Les Zintrus, avec Ashley Tisdale. Grâce à cette dernière, il décroche le rôle de Peyton Leverette dans le film La Fabulous Aventure de Sharpay l'année suivante.

Le séduisant Austin Butler s'est ensuite illustré en 2012 dans la série The Carrie Diaries, préquelle de Sex and The City. Quatre ans plus tard, il rencontre Lily-Rose Depp (et son célèbre papa Johnny Depp) sur le tournage du film Yoga Hosers. A cette époque il est alors en couple avec l'actrice américaine Vanessa Hudgens, qui a partagé sa vie entre 2011 et 2020.