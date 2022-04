Aurélien Enthoven "beau gosse" : Le fils de Carla Bruni ressemble de plus en plus à sa mère !

Récemment, c'est son père qui a fait parler de lui. Raphaël Enthoven ne manque d'ailleurs pas une occasion de faire savoir ce qu'il pense. Et récemment, le 23 avril, c'est la réaction d'Arthur Germain, fils d'Anne Hidalgo et de Jean-Marc Germain, qui a reconnu ne pas avoir voté pour sa mère, qui l'a mis hors de lui. "Les humains, c'est le contraire des cochons : plus ça devient jeune, plus ça devient bête...", a réagi l'ex de Carla Bruni.

Aurélien Enthoven, lui, préfère utiliser ses réseaux sociaux pour partager ses moments de vie ou faire savoir à ses proches qu'il tient à eux, notamment à sa grand-mère Marisa Bruni-Tedeschi.