Carla Bruni ose la frange maison : elle dévoile le résultat en images... ses fans surpris !

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle coiffure pour Carla Bruni-Sarkozy ! Le 15 janvier 2022, l'épouse de Nicolas Sarkozy a souhaité changer de tête et s'offrir une nouvelle coupe de cheveux. Mais pas question d'aller chez le coiffeur pour la maman de Giulia (née en octobre 2011) et d'Aurélien (né en juin 2001 de ses amours avec Raphaël Enthoven) qui préfère sortir ses propres ciseaux et créer sa frange elle-même. Une opération dangereuse ? Pas pour l'ex-top model, qui a dévoilé sur Instagram toutes les étapes avant de parvenir à la création d'une frange parfaite.

Sur le diaporama partagé par l'ancienne première dame, on découvre une première photo sur laquelle elle apparaît dans sa salle de bains, avec sa longue chevelure, sans frange. Ensuite, l'interprète de 54 ans sort sa paire de ciseaux et dispose une partie de sa chevelure sur l'avant de sa tête afin de couper et d'effiler ses cheveux. Quelques coups de ciseaux et c'est terminé ! Carla Bruni dévoile sa nouvelle coiffure avec plusieurs gros plans sur sa frange tout juste coupée. "Frange du samedi. Bon week-end à tous. Bangs bangs", écrit-elle en légende de ses clichés, visiblement ravie.