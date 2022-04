Arthur, le fils d'Anne Hidalgo, dézingué en direct sur TPMP : il assume et s'explique !

Anne Hidalgo a obtenu lors du premier tour des présidentielles un score historiquement bas pour le parti socialiste : 1,75%. Il y a exactement dix ans, une autre figure du PS, François Hollande, devenait président. Les temps ont donc bien changé... La révélation du fils de la maire de Paris, Arthur Germain, a donc pour le moins détonné dans ce contexte douloureux pour la femme politique : il a déclaré ne pas avoir voté pour sa mère, lui préférant Jean-Luc Mélenchon. Puis, pour le deuxième round remporté par Emmanuel Macron, il a choisi de s'abstenir et l'a aussi fait savoir publiquement. Des décisions qui ont fait couler beaucoup d'encre pour le jeune homme de 20 ans, il a donc décidé de venir s'expliquer en direct sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 27 avril 2022.

Devant Cyril Hanouna, le nageur passionné par l'écologie a expliqué avec beaucoup de patience et de conviction pourquoi il avait décidé de dévoiler publiquement ses votes. Si l'animateur du show - qui n'est pas fan de la maire de Paris - l'a plusieurs fois félicité en soulignant son courage, ce n'était pas le cas de tous les chroniqueurs sur place. Matthieu Delormeau n'a pas épargné Arthur Germain, choqué par le fait qu'il ait, selon lui, humilié publiquement à l'antenne sa mère en affichant son non-soutien : "Sa maman, qu'on l'aime ou pas, sort d'une campagne extrêmement violente. (...) Je pense qu'elle n'a besoin que d'une chose aujourd'hui, c'est de l'amour de sa famille, de son fils."

"Je lui donne de l'amour"

Posément, le fils d'Anne Hidalgo et de Jean-Marc Germain lui a répondu : "Je lui donne de l'amour. (...) On fait la différence entre les personnes et les idées. (...) Ce que je voulais faire, c'est passer un appel, pour tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette société." Tout va bien entre mère et fils, d'ailleurs ils vont bivouaquer ensemble ce week-end. Raymond, celui qui s'était précédemment moqué de sa maman avant même qu'Arthur Germain n'arrive sur le plateau de TPMP en mars, salue lui la liberté de parole de celui qui a traversé la Seine à la nage : "On devrait prendre de la graine avec des jeunes comme vous."

C'est en interview pour L'Instant de Luxe 2.0 qu'Arthur Germain a déclaré regarder les programmes sans favoriser celui de sa mère. Puis sur RMC, il a expliqué, sans détour, avoir voté pour le leader de la France Insoumise : "J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, pas par grosse conviction en réalité. Ce n'était pas parce que je trouvais que ce qu'il disait était génial. Mais son idée de faire une VIe République, ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur la globalité." Abstentionniste comme plus de 13 millions de personnes en France, il veut se détacher du nom de sa mère pour affirmer ses idées. Autre intervenante de TPMP qui l'a soutenu, saluant sa sincérité : c'est l'ex-Miss France Delphine Wespiser qui a été elle lynchée pour avoir assumé sa préférence pour Marine Le Pen.