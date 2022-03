"Il est pas beau, il est magnifique !" : Arthur, le fils d'Anne Hidalgo, fait forte impression dans TPMP

Invité surprise dans l'émission TPMP le 4 mars 2022, Arthur Germain (le fils d'Anne Hidalgo) a dévoilé les secrets du documentaire La Seine à La Nage ! dans lequel il met en scène sa traversée des 784 kilomètres de la Seine à la nage en complète autonomie. Un challenge écologique pour le beau blond qui avait été accueilli à son arrivée le 24 juillet 2021 par une foule immense mais aussi par sa maman et sa petite amie. "Elle était très contente, elle m'a soutenu comme une mère." a-t-il ajouté.

On taquine beaucoup Anne Hidalgo

Si Anne Hidalgo est régulièrement la cible de blagues de la part de Cyril Hanouna et de tous ses chroniqueurs sur C8 quant à ses compétences en tant que Maire de Paris, l'animateur a tenu à rappeler que même s'il ne partageait pas toujours ses opinions, il reconnaissait le courage et l'engagement de son fils. "Il est pas beau, il est magnifique ! (...) On taquine beaucoup Anne Hidalgo, on espère qu'on la recevra bientôt. On la charrie, mais vraiment ce que son fils fait, c'est extraordinaire !" a-t-il notamment déclaré sur le plateau.