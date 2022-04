Anne Hidalgo : Adorable photo de son mariage avec son fils Arthur dans les bras

Après Eric Zemmour, l'animateur Guillaume Pley a reçu Anne Hidalgo, dans le cadre de son émission QG de campagne. Il s'attache à entrer dans l'intimité de la personnalité politique et essaie de l'interroger en toute sincérité, afin de montrer un autre visage. Comme il l'avait fait avec le leader de Reconquête qui est venu avec son fils Thibault, il a posé des questions sur la famille de la candidate socialiste, photos à l'appui.

Montrant d'abord des photos de sa mère et de sa soeur, le présentateur de QG de campagne dévoile ensuite une belle photo d'Anne Hidalgo avec son plus jeune enfant, Arthur. Sur le cliché, le garçon est petit et fait littéralement fondre la femme politique de 62 ans. Puis, elle a le plaisir de revoir une photographie datant de son second mariage, avec Jean-Marc Germain, en 2004. Vêtue de sa robe de mariée, elle coupe la pièce montée de la fête, au côté de son époux et son petit garçon âgé de 3 ans qu'elle porte dans ses bras. "Arthur est aussi blond comme les blés que je suis brune", raconte en riant Anne Hidalgo.

Mariée une première fois en 1979 à Philippe Jantet qu'elle a rencontré durant ses études, Anne Hidalgo est mère de deux enfants nés de cette union : l'avocat Matthieu né en 1985 et l'ingénieure Elsa, née en 1988. Puis, avec le polytechnicien Jean-Marc Germain, est arrivé Arthur, aujourd'hui âgé de 20 ans. Passionné de natation, il n'hésite pas à se montrer dans les médias pour défendre ses projets. Il est même passé sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, l'animateur n'est pas fan de sa mère mais s'est montré impressionné et sympathique avec son audacieux fils. En effet, le jeune homme a fait une traversée à la nage de la Seine, dans le but de sensibiliser sur l'environnement et la pollution des eaux. Désormais, ce grand sportif a décidé de participer au parcours des héros de l'émission Ninja Warrior, sur TF1.

Le soutien de sa famille, Anne Hidalgo en a bien besoin face aux chiffres douloureux de son parti dans les sondages. Consciente de ses faibles chances à la présidentielle avec des intentions de vote à 2% - en 2017, Benoît Hamon avait terminé à 6% -, elle se prépare à la reconstruction de son parti. Sur France Info, elle a, au passage, taclé son adversaire à gauche Jean-Luc Mélenchon, qu'elle accuse de découvrir la gauche : "Il avait cinq ans pour rassembler la gauche s'il le voulait, il ne l'a pas fait. D'ailleurs ça fait quelques années qu'il ne se dit plus de gauche, mais du peuple, et là il redécouvre que la gauche ça existe." On la retrouve ce mardi 5 avril sur France 2 dans l'émission Elysée 2022, face à Léa Salamé et Laurent Guimier.