"Excuse-moi frérot" : Gros malaise entre le fils d'Anne Hidalgo et un chroniqueur de TPMP en direct

Si les téléspectateurs ont pu remarquer que Cyril Hanouna n'était pas un fervent supporter de la maire de Paris et candidate socialiste à l'élection présidentielle Anne Hidalgo, il était toutefois beaucoup plus chaleureux avec son fils Arthur Germain. Le jeune homme de 20 ans était venu sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) vendredi 4 mars 2022 pour parler de son exploit sportif, la traversée de la Seine à la nage qu'il a effectuée l'été dernier. Mais avant de parler de son aventure, il a fait l'objet d'un petit quiz pour deviner le nom de ses parents et notamment celui de sa maman. En voulant faire un jeu de mots et avant de savoir qui était sa célèbre mère, l'un des chroniqueurs, Raymond Aabou, a fait une plaisanterie sur la femme politique devant son fils... Le membre de TPMP, habitué pourtant à ne pas faire l'unanimité, était plutôt mal à l'aise en découvrant la vérité !

Arthur Germain a donc été accueilli chaudement par Cyril Hanouna et certains membres de Touche pas à poste avec notamment un "il est magnifique" qui a fait rougir l'invité. Cependant, en essayant de deviner qui était la mère de ce jeune homme qui porte le nom de Jean-Marc Germain - époux de l'édile de Paris depuis 2004, et rebondissant sur un indice sur son exploit dans l'eau, le chroniqueur Raymond Aabou a voulu faire un jeu de mots : "Politique sous l'eau... C'est le fils d'Anne Hidalgo, parce qu'elle est sous l'eau en ce moment !" Cyril Hanouna lui propose alors de répéter sa plaisanterie en regardant droit dans les yeux Arthur Germain et il découvre alors rapidement qu'il est le fils de celle qui ne décolle plus dans les intentions de vote (2%).

Devant les caméras, le malaise de Raymond Aabou est palpable, très gêné de sa boutade devant son fils qui se tient devant une tendre photo de cette maman de 3 enfants - Matthieu (36 ans) et d'Elsa (34 ans) sont nés de sa précédente union avec Philippe Jantet. Raymond a ensuite présenté ses excuses au jeune homme en lui déclarant : "'scuse-moi frérot !". Arthur Germain était venu parler des 774 km de distance qu'il a nagé en 52 jours, dans le but de sensibiliser la population à la pollution du fleuve qui traverse Paris. Des bourdes, ça arrive, l'amoureuse d'Arthur Germain elle-même en avait fait une au début de la campagne de la plus Parisienne des candidates en réalisant une vidéo rapidement moquée sur les réseaux.