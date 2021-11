Anne Hidalgo : La bourde de la chérie de son fils, Arthur Germain

Prénommée Denise Daries, elle se présente "attachée de presse et chargée de communication" sur le site dédié à la recherche d'emploi et la mise en relation professionnelle Linkedin, mais sans formation particulière. C'est certainement à elle que l'on doit la communication sympathique autour de l'aventure sportive de son amoureux. Cependant, la politique est un tout autre domaine et particulièrement impitoyable. Alors que l'enjeu est grand pour Anne Hidalgo, l'amateurisme de cette jeune femme ne semble pas l'aider. Cependant, il reste mille et un autres enjeux et défis que la femme politique de 62 ans doit affronter.