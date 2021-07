Anne Hidalgo : Son fils Arthur Germain en couple, baiser passionné avec sa chérie

Quelques heures après cette escale parisienne, Arthur Germain - fils d'Anne Hidalgo et de son mari Jean-Marc Germain - a fait le bilan sur Instagram. "Cette semaine je suis entré dans une zone plus urbaine, j'ai traversé une partie de l'Île-de-France. J'ai eu très mal au dos mais un ostéopathe est venu me remettre les côtes en place, depuis ça va mieux ! Extrêmement heureux et fier d'être arrivé à Paris, dans les temps ! J'y ai reçu un accueil très chaleureux où j'ai pu revoir mes proches et rencontrer plein de belles personnes venues me soutenir et ça m'a fait un bien fou au moral. Je suis motivé à bloc pour entamer mon deuxième mois d'aventure et poursuivre ma descente jusqu'au Havre. Merci à tous du soutien, merci de venir me voir près de la rive, de m'applaudir et de m'encourager avec bienveillance, je vois tout ça et j'en suis infiniment reconnaissant", a-t-il écrit.