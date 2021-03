Anne Hidalgo : Dépression et exaspération, son fils Arthur se confie avant son nouveau défi

A seulement 19 ans, Arthur Germain est encore loin de savoir avec certitude ce que sera sa carrière. Le fils d'Anne Hidalgo a pour l'heure une passion pour la nage et il se lance un nouveau défi. Il s'est livré au journal Le Figaro, martelant vouloir que ses exploits parlent pour lui plus que son lien avec la maire de Paris.

Après avoir franchi la Manche, en juillet 2018, devenant alors le plus jeune Français à établir cette traversée à la nage, Arthur Germain veut désormais descendre la Seine dès cette année 2021. Des défis qui ne lui font pas peur et qui sont nés d'une rage de réussir après avoir échoué, trois fois de suite, à se qualifier au championnat de France. "J'ai fait une dépression qui a duré un an. Quand on est au collège et qu'on nage, la natation représente toute notre vie. Je ne comprenais plus le sens de tout ça", a-t-il confié au Figaro. Lors de son précédent tour de force, cela avait inquiété ses parents, Anne Hidalgo et Jean-Marc Germain. "Quand je leur ai annoncé, ma mère a blanchi, mon père est, lui, resté normal, fidèle à lui-même", a confié le jeune homme. Mais sa réussite a rassuré le couple et nul doute que l'inquiétude est moins grande pour son prochain défi.

Arthur Germain a justifié le sens de sa démarche. "Je veux que mon objectif donne envie aux gens d'aller dans la nature. On ne peut pas être vraiment écolo si on n'a pas vécu quelque chose avec elle", dit-il. Tiens, le discours écologique n'est évidemment pas sans rappeler celui que tient sa célèbre maman Anne Hidalgo, alliée des écolos au Conseil de Paris.