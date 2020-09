Anne Hidalgo émue : cet honneur international fait à la maire de Paris

Avec Anne Hidalgo, ça passe ou ça casse. La maire de Paris, réélue pour un deuxième mandat en juin dernier avec 48,5% des voix pour les listes Paris en commun contre Rachida Dati et Agnès Buzyn, confirme sa notoriété et son influence... à l'étranger. Chez nos voisins, sa personnalité est clairement moins clivante qu'aux yeux d'une partie des habitants de la capitale. Un plébiscite qui la fait aujourd'hui figurer dans le nouveau classement du Time !

Comme chaque année, le prestigieux magazine aux couvertures-chocs a révélé son top 100 des personnalités les plus influentes pour 2020. Surprise, Anne Hidalgo figure dans la catégorie des leaders aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, de la candidate démocrate à la vice-présidence des États-Unis Kamala Harris ou encore de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. De quoi ravir la maire parisienne de 61 ans. "Très honorée de faire partie du classement #Time100 2020 du @TIME, pour mon engagement face à l'urgence climatique. Un grand merci à @AlGor pour ses mots chaleureux", a-t-elle réagi sur Twitter, en mentionnant l'ancien vice-président américain Al Gore, engagé de longue date pour l'écologie, qui a écrit un texte en son honneur.

"La maire Hidalgo a transformé Paris en un exemple brillant de comment les villes peuvent mener la transformation de sociétés plus propres, plus saines et plus prospères. Elle transforme le paysage urbain pour le rendre plus agréable aux piétons et aux cyclistes, elle réduit la place du trafic automobile et rend l'air plus propre à respirer. (...) La maire Hidalgo est une leader visionnaire du genre qui démontre que l'action locale pour résoudre la crise climatique", écrit Al Gore. Difficilement plus flatteur ! Son adjointe à l'alimentation, Audrey Pulvar, l'a également félicitée sur Twitter par un "bravo madame".