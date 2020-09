Audrey Pulvar : "Aussi humaine que dure et froide", selon une ex-collègue

On ne peut pas plaire à tout le monde et ça, Audrey Pulvar l'a bien compris. Passée des médias à la politique - en faisant un saut par l'écologie -, elle est désormais visée par des détracteurs adeptes du Hidalgo bashing. La maire réélue de Paris, Anne Hidalgo, l'a récemment notamment nommée adjointe en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. De quoi faire grincer quelques dents. Qu'à cela ne tienne, Audrey Pulvar fait face. C'est dans sa nature et ce n'est pas ceux qui l'ont côtoyée qui diront le contraire...

Dans les pages du journal Libération du mardi 1er septembre 2020, on peut découvrir un portrait d'Audrey Pulvar, pour faire le point sur sa carrière depuis qu'elle s'est lancée en politique. Élue sur la liste d'union Paris en commun dans le nouvel arrondissement Paris centre, elle se charge donc désormais des questions d'alimentation. "Faire en sorte qu'un maximum des denrées alimentaires qui entrent dans Paris proviennent de l'agriculture durable ou biologique, n'a rien d'amusant", clame-t-elle auprès de Libération pour répondre à ceux qui critiquent le périmètre de son poste. Celle qui dit avoir longtemps attendu avant de faire de la politique alors qu'elle a baigné dedans petite à cause d'un père passionné, est du genre "contente" à l'idée de lire un rapport de 80 pages ! Des proches la décrivent ainsi comme "une acharnée de travail".

Il n'y a pas que depuis qu'elle a rejoint l'arène politique qu'Audrey Pulvar se donne corps et âme dans ce qu'elle fait puisque, du temps où elle faisait du journalisme, c'était déjà le cas. L'élue de 48 ans en a ainsi crispé plus d'un au fil des années. Il faut dire qu'on l'a aussi longtemps qualifiée d'arrogante. "Oui elle peut être arrogante... Mais c'est parce qu'elle sait exactement où elle veut s'asseoir et se donne les moyens pour y arriver. On sent qu'elle s'est construite avec rage, mais elle peut être aussi humaine que dure et froide", a ainsi confié son ex-consoeur de l'émission Le Grand Huit, Hapsatou Sy. Ce que confirme à demi-mot la principale intéressée : "Il faut être ambitieux dans la vie, sinon on se couche et on inonde son oreiller de pleurs." Voilà ses adverses prévenus...