Violente querelle dans "TPMP" : un chroniqueur méprise ses collègues

Raymond Aabou s'est mis ses collègues à dos, ce jeudi 14 octobre dans Touche pas à mon poste. Le chauffeur-livreur, qui est un grand ami de Cyril Hanouna, a donné son avis sur son rôle dans l'émission mais ce n'est pas arrêté là. Il a également méprisé ses collègues chroniqueurs, alors que la discussion tournait autour de Jarry. En effet, l'humoriste a récemment expliqué pourquoi il avait quitté TF1 pour France 2. "Pendant un an, je me suis retrouvé sans rien. Sans la scène à côté, j'avais zéro revenu. J'aurais pu aller chanter des chansons sur le trottoir. Aujourd'hui, France 2 me propose un contrat. Je trouve ça rassurant", a-t-il confié au Parisien.

Alors que Cyril Hanouna et son équipe débattaient autour de ces propos, Raymond Aabou, qui est le seul à cumuler un travail en plus de ses venues récurrentes sur le plateau de TPMP, s'est emporté. "C'est pas un métier ici, c'est une récré. J'ai le droit de penser que les gens, quand ils arrivent au boulot, on ne les applaudit pas, on ne les maquille pas...", a-t-il martelé.