Isabelle Morini-Bosc : Son fils Guillaume s'est marié, "c'était quelque chose d'intime

Isabelle Morini-Bosc a partagé une merveilleuse nouvelle sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce lundi 4 octobre. La journaliste de 65 ans a marié son fils, Guillaume ! Ce week-end, le jeune homme, qui vit loin de la lumière et est ingénieur et écrivain, a dit "oui" à Charlotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Isabelle Morini-Bosc est raide dingue de sa belle-fille. "Je l'aurai choisi sur devis, je n'aurai pas mieux fait", a-t-elle lancé à Cyril Hanouna, qui l'a chaudement félicité. Les chroniqueurs et le public ont applaudi, en entendant la bonne nouvelle.

La cérémonie s'est déroulée en petit comité, puisque la chroniqueuse a expliqué qu'il y avait environ 69 personnes. Un chiffre qui a bien évidemment fait réagir le trublion du PAF. "C'était un mariage érotique ?", a-t-il demandé, à moitié hilare. "Il y avait des amis de mon fils, quelques amis à moi dont Marie-Christine, mon amie d'enfance, qui est déjà venue sur le plateau", a-t-elle assuré, en ajoutant qu'aucune célébrité n'a été conviée ni aucun de ses collègues de TPMP. "Je ne mélange pas car je sais que les people se seraient emmerdés. C'était quelque chose d'intime", a répondu la journaliste.

Concernant la mariée, la mystérieuse Charlotte, Isabelle Morini-Bosc n'a pas tarit d'éloges à son égard. "Elle est adorable, on prend des fous rires ensemble", a confié la chroniqueuse au franc-parler, qui avait affirmé lors d'une autre émission, qu'on l'avait confondue, il y a plusieurs années, avec la femme de Michel Sardou !

Selon Isabelle Morini-Bosc, bien que Cyril Hanouna n'est pas été invité, il était sur toutes les lèvres ! "On m'a plus parlé de vous que des mariés. Toutes les tranches d'âge", a rétorqué la sexagénaire. Baba, lui, a déclaré qu'il préparait la bar mitzvah de son fils Lino...qui aura lieu dans 5 ans !