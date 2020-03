Isabelle Morini-Bosc victime d'une tentative de viol : témoignage bouleversant

Isabelle Morini-Bosc revient de loin. Depuis des années, elle s'illustre dans Touche pas à mon poste et s'est imposée comme une chroniqueuse incontournable et indispensable au sein de l'équipe de Cyril Hanouna. Pourtant, les téléspectateurs en savaient finalement très peu sur la journaliste de 63 ans jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, Isabelle Morini-Bosc se livre comme jamais sur le plateau de C8. Tout a commencé après qu'elle a ouvertement soutenu le film de Roman Polanski, J'accuse, se disant "ravie" pour le sacre du réalisateur aux César.

Son point de vue lui a valu les foudres des internautes et autres associations féministes, qui l'ont notamment qualifiée de "traîtresse". Mardi 3 mars 2020, l'agacement n'était pas retombé. Accusée de soutenir le viol et les violeurs, Isabelle Morini-Bosc s'est insurgée, faisant au passage des révélations terribles. "Qu'est-ce qu'ils savent de ce dont j'ai souffert, moi ? J'ai souffert, ma dernière tentative de viol, c'est il y a quatre ans. Parc Saint-James, à 8h du matin, près du centre équestre, où le mec est arrivé et m'a ceinturée par-derrière", s'est-elle souvenue avec précision devant ses camarades sous le choc. Et de poursuivre : "Je vous garantis, quand le mec arrive, vous tient les bras et les mains, vous ne pouvez plus rien faire. Il m'a couchée dans l'herbe. Je voyais passer les camions, mais personne ne me voyait, car les herbes étaient hautes. J'ai une cicatrice dans le dos. Le monsieur n'a pas réussi à me débraguetter, il me l'a mise partout ailleurs, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche."

Finalement ressortie saine et sauve de cet épisode épouvantable, Isabelle Morini-Bosc n'en est pas moins restée traumatisée. "Ça a quand même duré deux heures et demie, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de prendre une douche et de retrouver mon mari qui rentrait de Haute-Savoie." La chroniqueuse explique ensuite n'avoir pas porté plainte contre son agresseur, ni cette fois, ni les précédentes. Car oui, la veille, elle confiait déjà avec émotion avoir été violée trois fois et avoir subi des attouchements pendant cinq ans...