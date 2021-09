Michel Sardou a-t-il eu une liaison avec une célèbre journaliste ? "Je le suivais tout le temps..."

Par Soraya Idbouja Rédactrice Sériephile depuis la Trilogie du Samedi, Soraya se passionne pour l’actu des stars, toutes les stars. Fan des Inconnus et nostalgique des années 2000, elle n’hésitera pas à vous fredonner un petit air de ses groupes préférés -aujourd’hui oubliés- comme le S Club 7 ou les Linkup ou à vous concocter une playlist funky à souhait !

Les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" sont déchaînés, ce 15 septembre ! En l'absence de Cyril Hanouna, Bernard Montiel et ses collègues sont revenus sur les rumeurs les plus folles dont les uns et les autres ont été victimes. Isabelle Morini-Bosc a expliqué qu'on l'a prise très longtemps pour la femme de Michel Sardou !

Ce mercredi 15 septembre, l'équipe de Touche pas à mon poste est intenable ! En l'absence de Cyril Hanouna, les chroniqueurs se lâchent complètement. Juste avant l'émission, qui est présentée par Benjamin Castaldi, aujourd'hui et demain, Bernard Montiel chauffe la salle dans Le 6 à 7. Gilles Verdez, Delphine Wespiser, qui se faisait récemment draguée par sur le plateau par deux collègues, Steevy Boulay qui a raconté sa nuit partagée ave Laurent Ruquier et les autres ont partagé de croustillantes histoires et de folles rumeurs dont ils ont faits l'objet malgré eux. Isabelle Morini-Bosc, elle, a été prise pour l'épouse d'un énorme star de la chanson française : Michel Sardou ! Une union imaginaire qui n'aurait pas déplu à l'intéressée. Sur le plateau de TPMP, elle raconte l'origine de cette liaison qui n'a jamais eu lieu. "C'était en 1987 dans le Connemara, en Irlande avec toute l'équipe de Michel Denisot pour une émission et j'y étais pour VSD. Il y avait beaucoup de monde : Renaud, Sade, Etienne Daho... Et je devais suivre Michel Sardou, qui arrivait de Miami très triste puisque le deuxième mari de Mireille Darc venait de mourir", se souvient la journaliste de 64 ans. "Je le suivais tout le temps ! Et là, un journaliste local a demandé qui j'étais et quelqu'un lui a dit que j'étais la femme de Michel Sardou !", a ajouté Isabelle Morini-Bosc, qui rapporte que tous les journalistes locaux sont venus vers elle pour lui demander des rendez-vous privés avec le chanteur. Face à ces requêtes, Isabelle Morini-Bosc a compris que quelque chose n'allait pas et a découvert la rumeur, qu'elle a ensuite démentie. "Et comment il l'a pris, Michel Sardou ?", demande Bernard Montiel à son amie. "Il s'en branle !", a lancé la chroniqueuse, sans filtre. Avant d'ajouter : "Mais alors, je vais vous dire : ça ne m'aurait pas déplu !"