Steevy Boulay et Laurent Ruquier ont-ils été en couple ? "J'ai déjà dormi avec lui"

Steevy Boulay n'a pas peur de le dire : il a déjà dormi avec Laurent Ruquier, dans le même lit ! Sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce mercredi 15 septembre, Steevy Boulay qui travaillait avec le journaliste de 58 ans dans les années 2000 dans On ne peut pas plaire à tout le monde, avant de rejoindre l'équipe des Grosses Têtes, a confié qu'il avait partagé la couche de son ancien collègue.

C'est à l'occasion d'un petit jeu avec les chroniqueurs de TPMP, qui sont tous revenus sur de folles rumeurs dont ils ont été victimes, que l'ancien candidat de Loft Story, dont on a pensé qu'il formait un couple avec un animateur télé, a déclaré : "Au début, les gens pensaient que j'étais en couple avec Laurent Ruquier alors que pas du tout !" Avant d'ajouter, à la surprise générale : "J'ai déjà dormi avec lui mais chacun de son côté du lit, il ne s'est rien passé", rassure-t-il. "Mais vous étiez habillés ?", interroge Bernard Montiel, curieux. "Moi j'étais en caleçon", répond Steevy. "Mais comment tu te retrouves à dormir avec Laurent Ruquier en fait ?", lui a alors demandé l'animatrice Sophie Coste.

"Bah j'étais bloqué sur Paris. C'était à mes débuts", rétorque le quadragénaire originaire de Lille. "J'avais pas d'appartements, j'ai appelé Laurent et je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui", affirme-t-il, sous les rires et moqueries de ses camarades qui ne semblent pas croire son histoire. "La rumeur a l'air vraie !", a alors lancé Gilles Verdez. "Non, attention : Laurent est quelqu'un de très correct ! Il m'a proposé la chambre d'amis, c'est un gentleman", a assuré Steevy Boulay. "On va pas insister là-dessus, elle a l'air bizarre ton histoire", a conclu Bernard Montiel, qui s'est récemment confié sur sa romance avec une grande star américaine, apparemment pas convaincu par les explications de son acolyte...