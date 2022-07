Steevy Boulay : Sa belle maison du Mans, inondée de plantes, son havre de paix

Son Bourriquet n'a guère perdu au change en quittant le spacieux studio de la Plaine Saint-Denis où se déroulait l'émission culte Loft Story... Depuis la fin du programme qui l'a fait connaitre aux Français, Steevy Boulay a bien mené sa barque ! Aujourd'hui âgé de 42 ans, il cumule des casquettes de comédien, chroniqueur télé et radio ou encore romancier. Une carrière médiatique qui lui permet un confortable train de vie.

Dans l'émission Les Grosses Têtes de son ami et mentor Laurent Ruquier, on a ainsi pu découvrir il y a quelques années qu'il a posé ses valises au Mans. Steevy a ainsi pu s'acheter une maison au calme, "pas très loin de la gare". Une demeure visiblement de haut standing selon l'animateur qui avait été invité à venir y prendre l'apéritif en 2019, alors qu'il était de passage dans la ville. "Vous arrivez là, on peut pas se douter. Vu du dehors, ça paye pas de mine. Je me suis dit : 'Oh la, merde, on aurait peut-être dû l'augmenter. Je me disais le pauvre, j'avais l'impression d'arriver chez Loana.' Et j'ouvre la porte... Pinault La Redoute !", racontait-il en exagérant volontairement. Laurent Ruquier avait ensuite plaisanté en décrivant une demeure de "quatre salles à manger, trois cuisines, dix salles de bain"...

Si on se doute que l'animateur en faisait volontairement des caisses, tout porte à croire qu'il a toutefois été vraiment surpris de la maison de Steevy Boulay, lequel a lui assuré qu'il n'avait en réalité que des plantes. Et force est de constater qu'il dit vrai. Sur son compte Instagram, celui qui reste discret sur sa vie privée partage régulièrement des photos de l'intérieur de sa maison ou de son jardin et l'on peut voir qu'il est inondé de végétaux ! Grand adepte du jardinage, il a même déposé nu au milieu de ses plantes, visiblement serein quant au vis-à-vis avec les voisins...

Seule ombre au tableau, sa maison a été taguée à deux reprises et son drapeau à la fleur de lys a été volé, lui qui ne cache pas sa sympathie pour les têtes couronnées. "J'ai des convictions royalistes, c'est vrai, mais je suis apolitique. Mon seul combat, c'est pour la planète, le reste je m'en fous...", disait à Ouest-France après avoir porté plainte.