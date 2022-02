Laurent Ruquier et la rumeur d'une relation avec Steevy : la réponse cash et inattendue de l'animateur

Après avoir longtemps été en couple avec Benoit Petitjean, l'animateur Laurent Ruquier partage sa vie depuis maintenant quatre ans avec le jeune et charmant Hugo Manos. Un prof de sport devenu un visage connu de TikTok et une récente recrue de TPMP People. L'animateur a toujours été assez discret sur ses histoires de coeur mais avait toutefois pris la peine de commenter une persistante rumeur : celle d'une liaison avec Steevy Boulay.

Après sa sortie de Loft Story, Steevy Boulay avait eu la chance d'être repéré par Laurent Ruquier qui l'a pris sous son aile et lui a ouvert les portes du show business. L'ancien candidat de télé-réalité a ainsi joué dans la pièce La presse est unanime, a rejoint sa bande dans On va s'gêner sur Europe 1 puis sur RTL dans Les Grosses Têtes et était aussi chroniqueur dans On a tout essayé sur France 2. Une telle proximité et complicité qui a évidemment soulevé des rumeurs sur une possible relation amoureuse...

Interrogé par le magazine Têtu en 2010, Laurent Ruquier avait accepté de s'exprimer sans filtre sur cette rumeur, réfutant la moindre promotion canapé envers son complice originaire du Mans. "J'ai toujours trouvé Steevy plutôt mignon. Je crois qu'au moment où lui aurait été plutôt enclin à le faire, je n'étais pas disponible, parce que je vivais en couple et que j'étais fidèle. Puis quand j'ai été libre, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble, et lui ne se voyait pas coucher avec son patron. (...) On nous a tellement fait chier avec ça, l'un et l'autre, que c'est devenu risible. On a le projet de monter un jour ensemble sur scène et de faire un spectacle qui s'appellerait Ils vont enfin coucher ensemble !", disait-il pour éclaircir les choses.

Aujourd'hui, Steevy est amoureux depuis deux ans d'un homme sur lequel il garde le mystère alors que Laurent Ruquier (58 ans) a retrouvé l'amour auprès du très torride Hugo Manos (33 ans). Ce dernier a fini par confirmer leur romance sur le plateau de C8, se disant "très heureux" et se moquant de leur différence d'âge qui suscite des moqueries sur les réseaux sociaux.