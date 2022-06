Steevy Boulay s'est privé de toilettes pendant 1 semaine : révélations tardives sur sa vie dans le Loft !

Horrifié par le fait que les candidats aient été filmés jusqu'aux toilettes dans cette émission qui a révélé Loana, Matthieu Delormeau a ensuite reçu quelques précisions du journaliste Laurent Argelier, spécialisé dans la télé-réalité. "L'explication, elle est simple : il y avait une caméra effectivement, la production avait dit 'Cette caméra elle ne vous filme pas, mais elle est là pour plusieurs raisons : si vous avez un problème de santé, deuxième raison qui est moins drôle, si vous décidez de vous suicider. Et troisième raison, si vous avez l'intention de vous droguer'", a-t-il éclairé les chroniqueurs autour de la table.

Concluant que "la caméra filmait en permanence" et mais n'était regardée par personne sauf s'il y avait eu un problème, il finit sur une note assez peu glamour expliquant avec humour que Steevy se soulageait... avec les poules ! Une caméra qui existe encore aujourd'hui dans toutes les télé-réalités, dans lesquelles les douches sont également filmées...

Mais qui ne gênait pas vraiment les candidats, à l'exception de Steevy donc : Felicien, resté plusieurs semaines dans le Loft, ne voyait plus vraiment les caméras : "On ne le savait pas réellement, en tout cas, moi j'ai le souvenir que lorsqu'on est rentrés, on oubliait vite les caméras. Là bas, c'était ta maison de vacances, t'as des potes et bien sûr, tu les vois bouger mais comme y a pas d'humains derrière, tu fais pas gaffe et tu les oublies", raconte-t-il de son expérience.