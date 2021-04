Loft Story, 20 ans après : Avant/après des candidats, ils ont bien changé !

Christophe, Loana, Jean-Édouard, Laure, Fabrice, Kimy, Philippe, Julie, Steevy, Kenza, Aziz, Delphine, David, ont tous marqué l'histoire de la télévision en participant à Loft Story en 2001, première télé-réalité d'enfermement française. Diffusée sur M6 à l'époque et présentée par un jeune animateur inconnu du grand public,Benjamin Castaldi, l'émission a battu des records d'audience. Vingt ans après, le 8 avril 2021, C8 a décidé de réunir cette joyeuse troupe (Aziz, Philippe, Kimy, Laure sont absents tout comme Loana qui a une forme sévère de la Covid-19). Après autant de temps, la question qui se pose est : ont-il changé ? Et la réponse et oui ! Certains sont même presque méconnaissables !

Rien de mieux qu'un montage photos avant/après pour se rendre compte du changement physique de ces candidats qui ont tous vu leur vie évoluer depuis leur sortir du Loft. Si certains sont restés dans la lumière (parfois pour des raisons dramatiques) comme Loana, d'autres sont totalement retombés dans l'anonymat comme Julie (maman de deux enfants), Delphine (maman de trois enfants) ou Fabrice et travaillent comme monsieur et madame Tout-le-Monde.

Dans l'émission Loft Story, la promotion 2001, diffusée en direct sur C8, ils ont donc dévoilé leur nouveau visage, se sont confiés et on même fait des confidences croustillantes. Mais ce qu'on retient surtout c'est à quel point ils ont changé. Mention spéciale à Delphine et Fabrice !