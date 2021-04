Loana touchée par "une forme sévère" de la Covid-19 : elle a été intubée !

La descente aux enfers n'est pas encore terminée pour Loana. Ces derniers mois, la gagnante de la première saison de Loft Story (2001) a été hospitalisée à plusieurs reprises. Actuellement, elle se trouve encore à l'hôpital. Des proches ont donné de ses nouvelles à nos confrères du Parisien.

Fin mars, le public a appris que Loana était une fois de plus hospitalisée. Selon Gilles Verdez, qui s'était exprimé dans Touche pas à mon poste, c'est une nouvelle surdose médicamenteuse qui l'a conduite à l'hôpital. Mais pas que ! L'ancienne amante de Jean-Edouard a contracté la Covid-19. Et elle aurait développé une "forme sévère" comme l'explique Le Parisien.

La blonde de 43 ans aurait été intubée. Mais selon des proches de Loana, elle serait aujourd'hui "sortie d'affaire". Encore "très fatiguée", elle doit rester en observation. Elle ne devrait donc pas être présente sur le plateau du prime "Loft Story, 20 ans après", diffusé sur C8 ce jeudi 8 avril 2021, à 21h05.

Rappelons que le 22 février, elle était hospitalisée dans un état très grave avant de retourner en clinique psychiatrique. Loana a toujours assuré que c'était à cause de son ancienne amie Sylvie Ortega, qui lui aurait donné des médicaments, qu'elle avait dû être transportée en urgence. Cette dernière a rapidement nié les faits, avec des preuves. Quoi qu'il en soit, l'ex-lofteuse assurait qu'elle allait bien et qu'elle ne prenait plus de drogues.

Mais le 26 mars, elle a de nouveau été hospitalisée. Le propriétaire du Airbnb qu'elle louait l'a retrouvée inconsciente, "allongée sur le canapé-lit, la bouche ouverte, dénudée". "J'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils sont arrivés très vite. Elle s'est réveillée, elle avait du mal à trouver ses mots. Je n'ai trouvé aucune drogue sur place, mais beaucoup de boîtes de médicaments", avait confié l'homme dans TPMP le 29 mars. De son côté, Gilles Verdez avait évoqué une "surdose médicamenteuse". Et d'ajouter : "Elle s'est sentie très seule ces derniers jours, elle n'a pas d'argent, pas beaucoup d'amis, plus de relations avec sa maman, c'est une femme très seule."