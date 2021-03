Loana aurait-elle menti ? Une photo d'elle dans l'ambulance remet tout en cause

Que s'est-il véritablement passé le 22 février 2021 ? Depuis plusieurs jours, il se dit que lors de sa prise en charge pour se rendre à l'hôpital de Hyères, Loana était dans le coma. Mais de nouvelles révélations de Sylvie Ortega pourraient tout remettre en cause.

C'est une histoire qui commence à avoir ni queue ni tête. Il s'est tout d'abord dit que Loana avait sombré dans le coma après avoir pris une dose massive de GHB. Finalement, après avoir été internée en hôpital psychiatrique, la gagnante de Loft Story (en 2011) a accusé son amie Sylvie Ortega de lui avoir administré des médicaments, à savoir deux Temesta (un anxiolytique), deux Xanax 50 et deux Imovane (un somnifère). Selon elle, c'est à cause de cela qu'elle était dans un état grave. Elle l'a en plus accusée de vol et a annoncé vouloir porter plainte. Des accusations que la veuve de Ludovic Chancel a nié en bloc. "Loana est sortie de l'hôpital et j'ai une photo d'elle. Elle a l'air plutôt en forme. Je trouve que ça fait plaisir de la voir comme ça. Elle a repris les tournages. Elle a demandé, et ça c'est une info, à couper Sylvie Ortega de toutes les scènes et à refaire ces scènes sans elle", a en plus confié Guillaume Genton qui réalise un documentaire sur la maman de Mindy.

Trop c'est trop, Sylvie Ortega s'est saisie de son compte Facebook le 4 mars pour faire des confidences qui devraient faire du bruit. "Non là ça va trop loin ! Stop ! De une, Loana est partie consciente avec les pompiers de l'hôtel. C'est elle-même à ma grande surprise qui a voulu aller à l'hôpital. (...) Elle n'a jamais été dans le coma !!!!! Il y avait le chauffeur en témoin, également la dame de l'hôtel et l'un des producteurs Guillaume Garnier qui m à aidé à ranger les immenses dégâts", a-t-elle tout d'abord écrit sur son compte Facebook. Elle a ensuite précisé qu'elle avait reçu un appel de la blonde de 43 ans vers 18h30 et qu'elle tenait des "propos cohérents". "Tellement consciente pour me dire : 'Sylvie toi tu es clean, tu ne te drogues pas, tu ne bois pas. S'il te plaît, on va dire que tu m'as donné des médicaments car je refaisais une crise d angoisse !'Je lui ai dis hors de question Lolo c'est trop grave !', a-t-elle poursuivi avant de rappeler tout ce qu'elle avait fait pour que l'ex-lofteuse renaisse de ses cendres et soit au top physiquement pour son retour.