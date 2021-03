Loana sortie d'hôpital psychiatrique et déjà en tournage : une photo dévoilée

Quand ils ne parlent pas de l'affaire de sorcellerie concernant Carla Moreau, l'équipe de Touche pas à mon poste évoque le cas Loana. Et le 3 mars 2021 n'a pas fait exception ! Le chroniqueur Guillaume Genton a fait de nouvelles confidences sur la situation.

La blonde de 43 ans n'est pas au meilleur de sa forme et les récents événements ne devraient rien arranger. Son ancienne amie Sylvie Ortega et Eryl Prayer se sont violemment disputés sur le plateau de Cyril Hanouna le 2 mars, au point que la sécurité est intervenue. Pendant ce temps là, Loana était loin de tout cela, dans une clinique psychiatrique. Mais ce qui est certain, c'est que son échange aurait à priori été tout aussi tendu avec le veuve de Ludovic Chancel si elle avait été sur le plateau car elle ne veut plus entendre parler d'elle.

Guillaume Genton a révélé que Loana avait pris une décision radicale concernant le documentaire qui lui est consacré et baptisé Loana, une lofteuse up and down (diffusé le 11 mars sur C8). "Loana est sortie de l'hôpital et j'ai une photo d'elle. Elle a l'air plutôt en forme. Je trouve que ça fait plaisir de la voir comme ça. Elle a repris les tournages. Elle a demandé, et ça c'est une info, à couper Sylvie Ortega de toutes les scènes et à refaire ces scènes sans elle", a confié le réalisateur de l'émission pendant qu'une photo de la gagnante de Loft Story (en 2001) souriante était affichée. Reste à savoir si désormais, ses ennuis sont réellement derrière elle.

Loana revient une fois de plus de loin car le 22 février, elle était hospitalisée dans un état très grave avant de retourner en clinique psychiatrique. S'il s'est dit qu'une consommation massive de GHB était à l'origine de cette nouvelle descente aux enfers la principale intéressée l'assure, c'est Sylvie Ortega qui lui a donné des médicaments qui l'ont plongée dans le coma, à savoir deux Temesta (un anxiolytique), deux Xanax 50 et deux Imovane (un somnifère). Une version que son ex-amie a rapidement démentie. A travers une vidéo, l'ex-lofteuse l'avait ensuite accusée de lui avoir volé des bijoux ou des culottes qui se trouvaient dans sa valise. Elle souhaite donc porter plainte pour vol et diffamation. De son côté, Sylvie Ortega va également saisir la justice mais n'a pas précisé pour quelle raison.