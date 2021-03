Loana retrouvée inconsciente dans "une porcherie" : "La bouche ouverte, dénudée", de sombres détails

Les semaines se suivent et se ressemblent tristement pour Loana. Un mois à peine après sa dernière hospitalisation, Loana aurait fait une nouvelle rechute. On apprenait ce week-end que la gagnante de Loft Story avait été transportée par les pompiers dans un hôpital parisien. C'est le propriétaire de l'appartement qu'elle louait via Airbnb qui aurait appelé les secours. Ce dernier était présent sur le plateau de TPMP ce lundi 29 mars 2021 pour en dire plus.

Guillaume Genton a commencé par préciser que, "contre l'avis de tout le monde", Loana était revenue à Paris au mois de mars, ville de toutes les tentations pour la starlette. Puis, Laurent, le propriétaire de l'appartement dans lequel elle a été retrouvée, a raconté sa version des faits et précisé que c'est Sylvie Ortega qui avait fait la réservation en février dernier. Il a ensuite expliqué avoir rencontré Loana la semaine dernière, sans savoir qu'elle était la vraie occupante de son appartement.

L'invité a précisé avoir été contacté en début de semaine dernière par Loana, parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir sa porte : "Elle tremblait, elle n'était pas du tout en forme. Elle m'a dit qu'elle avait la Covid". Sans nouvelles pendant plusieurs jours, il a ensuite décidé de se rendre sur place pour vérifier que tout allait bien, vendredi soir vers 20h. "Elle ne répondait pas, je me suis permis d'ouvrir. Je l'ai trouvée allongée sur le canapé, la bouche ouverte, dénudée, j'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils sont arrivés très vite. Elle s'est réveillée, elle avait du mal à trouver ses mots", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je n'ai trouvé aucune drogue sur place, mais beaucoup de boîtes de médicaments".

Enfin, il a affirmé qu'il avait retrouvé son appartement "très sale, de l'urine partout, une porcherie" : "Je ne peux pas louer l'appartement dans l'état actuel", a-t-il fait savoir.

L'envie de s'en sortir malgré tout

Et pourtant, Loana semblait confiante sur l'avenir. En février dernier, elle confiait à Télépro son envie d'aller mieux, et surtout, d'arrêter de consommer des stupéfiants : "Ce n'est pas facile d'en parler mais cela peut permettre à des personnes de s'en sortir. C'est très compliqué de s'en sortir. La drogue est géniale quand on en prend au début, c'est le paradis, on est bien etc... Mais après il y a la fatigue, l'agoraphobie, les vertiges, des crises de tachycardie. On souffre le martyr pour s'en sortir. Ne commencez pas avec la drogue car la descente est horrible. Pour me sortir de la cocaïne, car c'est la drogue que je prenais en masse, je l'ai fait toute seule. Je ne suis pas allée en clinique"

La jolie blonde se disait à l'époque sortie d'affaire : "Je suis devenue faible physiquement et mentalement. Aujourd'hui j'en suis totalement sortie. La peur de revivre ces moments-là m'aide à ne plus en prendre. Je n'en ai plus du tout envie. Je n'ai pas pris de la cocaïne pour m'amuser, c'était pour oublier certaines choses. Aujourd'hui je n'ai rien à oublier donc tout va bien."

Hélas, peu après ses bonnes résolutions, elle était une nouvelle fois hospitalisée après une présumée "intoxication médicamenteuse". A l'époque, elle avait porté de lourdes accusations sur celle qu'elle rendait responsable de son état, Sylvie Ortega. D'après les dires de la lofteuse, c'est en effet la veuve de Ludovic Chancel - le fils de Sheila - qui lui aurait donné un dangereux mélange d'anxiolytiques et de somnifères. Depuis, la guerre est déclarée entre les deux meilleurs ennemies.