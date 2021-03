Sylvie Ortega : Soutien inattendu de Sheila suite à ses propos forts dans Quotidien

Le 2 avril 2021, Sheila sort son nouvel album Venue d'ailleurs. Le 27e, enregistré en studio, d'une carrière qui s'étend, déjà, sur plus de six décennies. Alors qu'elle venait faire la promotion de ce nouvel opus dans l'émission Quotidien, la chanteuse a reçu l'étonnant soutien de sa belle-fille Sylvie Ortega, alors que tout le monde les pensait brouillées - après moult péripéties judiciaires. Mais devant le passage de l'artiste, en écoutant les paroles du titre Cheval d'Ambre dédié à Ludovic Chancel, la jeune veuve a évoqué son admiration sur les réseaux sociaux. "Bravo ! Enfin ! Tellement bien parlé, a-t-elle écrit. Laissez Ludo se reposer en paix ! Et fermez vos gueules ! Merci Annie [le vrai prénom de Sheila, NDLR] ! Respect à vous sur ce coup-là !"

C'est un homme qui a fait des conneries

Sur TMC, Sheila s'était effectivement emportée, face à Yann Barthès, en évoquant la mort de son fils unique, Ludovic, disparu le 7 juillet 2017 d'une overdose de cocaïne. C'est pourquoi elle le compare, dans son nouvel album, à une créature libre, "sans lendemain". "Cette chanson, je l'ai voulue parce que je veux absolument remettre Ludovic dans la lumière, expliquait l'artiste. Ludovic, on raconte tout et n'importe quoi, on lui invente des vies. C'est un homme qui a fait des conneries, comme beaucoup d'autres. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il mérite d'être en l'air, qu'on le laisse en l'air et qu'on arrête de vilipender sur lui, parce que ça me rend hystérique."

Le reste, fermez juste vos gueules !

Sheila a travaillé sur Cheval d'Ambre en collaboration avec Christian Siméon. Et il est bien le seul qu'elle autorise à parler de Ludovic. "Le reste, fermez juste vos gueules !", s'était-elle énervée sur le plateau de Quotidien. Il est vrai que la disparition de son fils est récemment revenue sur le tapis, et a été analysée, commentée, peut-être un peu trop. Alors que l'amitié entre Sylvie Ortega et Loana brûlait à petits feux, certains chroniqueur de l'émission TPMP avait notamment accusé l'épouse de Ludovic Chancel d'être à l'origine de sa mort soudaine...