Sheila très émue et énervée en évoquant son défunt fils Ludovic : "Fermez juste vos gueules !"

Venue d'ailleurs est le 27e album studio de Sheila. Il est annoncé pour le 2 avril 2021 et la chanteuse de 75 ans, qui considère toujours en avoir 40 dans sa tête, était l'invitée de Quotidien ce jeudi 18 mars pour en assurer la promotion.

Une chanson de ce nouvel opus a tout particulièrement touché Yann Barthès, Cheval d'Ambre, dédiée à Ludovic Chancel, le fils de Sheila décédé en 2017. Un extrait a été proposé durant l'émission, accompagné de photos de la chanteuse et de son fils. Un moment d'émotion.

Les yeux de Sheila se sont embués en s'écoutant chanter : "Mon horizon, mon beau cheval, tu es libre et sans lendemain. Je n'ai pu ralentir ta course ni te faire rebrousser chemin, au fil de ton galop bancal, mon éreinté, mon étalon." Des mots écrits par le dramaturge Christian Siméon. "Cette chanson, je l'ai voulue parce que je veux absolument remettre Ludovic dans la lumière. Ludovic, on raconte tout et n'importe quoi, on lui invente des vies",a confié Sheila, tout en reconnaissant que son fils est "un homme qui a fait des conneries, comme beaucoup d'autres". "J'estime qu'aujourd'hui, il mérite d'être en l'air, qu'on le laisse en l'air et qu'on arrête de vilipender sur lui, parce que ça me rend hystérique", a ajouté l'icône des années yéyé.

Sheila a expliqué avoir fait appel à Christian Siméon pour que sa chanson monte au ciel et qu'elle atteigne Ludovic. "Le reste, fermez juste vos gueules !", s'est-elle énervée, lassée que l'on parle de son fils qui n'est plus là pour se défendre et livrer sa vérité.

Sheila, qui a reconnu avoir eu beaucoup de mal à chanter Cheval d'Ambre, faisait sans aucun doute ici aux récents propos tenus par Sylvie Ortega Munos, la dernière femme à avoir partagé la vie amoureuse de Ludovic. Leur histoire est ressortie lors de son affaire avec Loana et a notamment été évoquée sur le plateau de Touche pas à mon poste, certains chroniqueurs accusant Sylvie Ortega Munos d'être à l'origine de l'overdose qui a coûté la vie à Ludovic Chancel.

Sheila est à mille lieux de ses querelles et préfère rendre hommage à son fils qui lui manque tant en chanson.