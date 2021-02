Loana toujours hospitalisée : Sylvie Ortega dévoile leur dernière conversation

Lundi 22 février 2021, il a été rapporté que Loana avait encore une fois succombé à ses vieux démons et avait été victime d'une overdose de GHB. Soignée en urgence à l'hôpital de Hyères, elle a été sauvée in extremis. Depuis, la question se pose de savoir comment l'ex-Lofteuse de 43 ans en est arrivée là, elle qui a pourtant confié récemment s'être débarrassée de ses addictions. Les regards se sont rapidement tournés vers Sylvie Ortega, celle qui se considère comme son amie la plus proche. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, la veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, a notamment été accusée de "fournir de la drogue" à Loana et de la maintenir sous son emprise. De lourdes condamnations qu'a réfuté Sylvie Ortega, reconnaissant malgré tout avoir donné un Xanax à Loana peu de temps avant son overdose.

Mais décidée à laver son honneur, Sylvie Ortega multiplie les apparitions sur les réseaux sociaux comme dans la soirée de mercredi 24 février. Elle a partagé ses derniers échanges avec Loana, donnant ainsi de ses nouvelles. "News de Loana. Elle va bien et va rester encore en clinique ce qui est une sage et bonne décision", a-t-elle commenté sous une photo de leur conversation par SMS. On y découvre un message envoyé par Loana, lequel dit : "Je t'aime, fais de beaux rêves ma princesse".

Sylvie Ortega en profite également pour glisser un petit message à l'encontre d'Alban Bartoli. L'ancien candidat de The Voice et des Anges l'avait, comme d'anciens Lofteurs, jugé malfaisante et a expliqué vouloir protéger Loana, qu'il aurait rencontré plusieurs fois et affectionnerait particulièrement. "Lolo me dit ne pas connaître Alban mais on les voit sur une ancienne émission ensemble... Comme quoi Alban n'a pas dû la marquer ! Que dire... pourtant on les voit ensemble lol", a écrit Sylvie Ortega. Pas de quoi apaiser les tensions donc avec Alban après s'être violemment écharpée avec lui dans Touche pas à mon poste.