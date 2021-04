Loft Story - Laure de Lattre, nouveau nom et nouvelle vie : Que devient-elle, 20 ans après ?

Il y a 20 ans, la télé-réalité débarquait en France. En effet, en 2001, la toute première saison de Loft Story était diffusée sur M6, avec Benjamin Castaldi aux commandes. Loana Petrucciani, Kenza Braiga, Aziz Essayed, Jean-Edouard Lipa ou encore Laure de Lattre intégraient alors le Loft sans imaginer une seconde l'engouement qu'ils susciteraient auprès du public. Alors qu'une émission spéciale pour le vingtième anniversaire de l'émission d'enfermement sera diffusée sur C8 jeudi 8 avril 2021, zoom sur la nouvelle vie de Laure de Lattre, la candidate "bourgeoise".

Désormais, la brunette a 45 ans et se fait appeler Laure Jeandemange. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement coupé avec le milieu de la télé-réalité. En effet, l'ancienne rivale de Loana en finale de Loft Story évolue dans le domaine de la beauté. Entre 2002 et 2011, elle a été la directrice marketing de Beauty Street, une société lancée avec sa soeur et spécialisée dans les vêtements pour les professionnels de l'esthétique, de l'hôtellerie et de la santé. Depuis, Laure officie comme rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques, un magazine de beauté dirigé par sa propre mère et destiné aux professionnels du milieu, toujours.

Une carrière bien loin des feux des projecteurs, bien que l'ex-candidate de M6 s'est d'abord dirigée vers la télévision. Pour rappel, elle a été aux commandes de Laure de la vérité et Laure a sonné sur Téva, dès sa sortie du Loft en 2001. Laure de Lattre a par la suite tenu une chronique beauté sur les ondes d'Europe 1. En 2002, après le départ de Michaël Youn du Morning Live, la jolie brune a pris sa place à l'animation du programme, avant d'être remplacée par Cyril Hanouna.

Cette expérience, sa dernière sur le petit écran, lui aura permis de rencontrer Fabrice Jeandemange, un assistant-réalisateur du Morning Live. Le couple s'est marié en 2008 et a depuis eu deux enfants. "J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage. Vraiment. Et de me débarrasser de Laure de Lattre", confiait-elle dans le livre Sexisme Story de Paul Sanfrouche et publié en février 2021. Il faut dire que la jeune femme a longtemps souffert de son image de "sale bourgeoise" et "petite conne", comme elle l'avait avoué dans l'ouvrage...