Loft Story – Aziz Essayed est méconnaissable : Que devient-il 20 ans après l'émission ?

Le 8 avril prochain, les nostalgiques pourront suivre une soirée exceptionnelle présentée par Benjamin Castaldi sur C8 pour célébrer les 20 ans de Loft Story. Plusieurs anciens candidats de la première émission de télé-réalité en France répondront présents en plateau, dont Steevy Boulay, Kenza Braiga, Jean-Edouard Lipa et bien sûr Loana, si toutefois son état le lui permet elle qui a récemment encore une fois été hospitalisée. En revanche, manqueront à l'appel Laure de Lattre, qui n'a pas gardé un très bon souvenir de sa participation à l'émission, et Aziz Essayed. Pour des raisons professionnelles, ce dernier a été contraint de décliner l'invitation. Qui plus est, il a depuis longtemps complètement changé de vie.

"Père de famille, il s'est essayé à la comédie et travaille désormais dans la protection rapprochée", nous apprend notamment nos confrères de Télé Star. En effet, une fois sortie de Loft Story en 2001, Aziz Essayed qui se présentait comme un passionné d'arts martiaux avec l'ambition de devenir comédien a été très sollicité malgré son élimination au bout de quinze jours d'aventure. "On m'a offert tout et n'importe quoi. Mais je ne veux pas faire de l'argent pour de l'argent", avait-il confié en 2013 à Ouest France. Aziz avait même été approché par Jean-Claude Van Damme pour tourner un film aux États-Unis. Une opportunité incroyable qu'il avait.... refusée. "Je veux faire mes preuves en France, dans le pays où je suis né. Van Damme m'avait proposé un tournage à Los Angeles, que j'avais gentiment décliné. Je n'avais pas envie de disparaître de mon pays. J'essaie de bâtir une carrière intelligemment", apprenait-on dans Le Plus de l'Obs en 2014. L'ex-lofteur a par la suite joué dans plusieurs courts-métrages, clips et publicités. Il a aussi fait une apparition sur grand écran, dans le film For a fistful of diamonds, de Dominique Milano, en 2009.

Abdel-Aziz de son vrai nom officie désormais en tant qu'instructeur RunCommando comme nous l'apprend son profil LinkedIn. C'est-à-dire qu'il participe à des courses pouvant aller de 6 à 12 km avec 24 (ou 48) obstacles tous plus difficiles les uns que les autres. Tractions, pompes, footing ou karaté font partie de son quotidien. Âgé de 48 ans, Abdel-Aziz est aujourd'hui tout en muscles ! C'est une autre personnalité incontournable des années 2000, à savoir Frank Delay, ex-membre des 2Be3, qui le prouve. Sur Instagram, ce dernier partage régulièrement en photos leurs courses et activités sportives.

