Jean-Edouard Lipa échappe à l'amputation : une cicatrice gigantesque à vie sur la jambe

Après les "down", voici les "up". Jean-Edouard Lipa, qui a évité de très peu l'amputation de la jambe, profite désormais d'une convalescence très entourée. De retour à domicile pour se reposer, il continue toutefois à alimenter ses réseaux sociaux de nouvelles. Alors qu'il avait dévoilé l'impressionnante cicatrice qui parcourt sa cuisse gauche et une partie de son mollet juste après son opération, le jeune papa a souhaité montrer l'évolution de cette cicatrice sur son compte Instagram. Comble du cocooning, son petit chien, son bulldog Maurice, veille sur lui en toutes circonstances... comme on peut le voir sur la photographie.

Beaucoup de souffrance mais les résultats sont là

C'est un anniversaire pas comme les autres que Jean-Edouard Lipa a passé, le 4 octobre dernier. L'ancien candidat de Loft Story a célébré ses 40 ans de justesse à la maison, avec sa femme Deborah et leur fille de 2 ans et demi, Victoire. Après avoir passé huit heures sur le billard à la fin du mois de septembre, il était coincé à l'hôpital pour s'assurer que tout se déroulait au mieux lors des premiers jours et pour débuter sa rééducation. "Beaucoup de volonté, beaucoup de souffrance mais les résultats sont là" se réjouit-il en réapprenant à poser pied sur Terre.