Jean-Édouard Lipa sorti de l'hôpital mais toujours avec une attelle : sa fille Victoire veille sur lui

La convalescence se poursuit pour Jean-Édouard Lipa, mais depuis chez lui ! Après avoir été hospitalisé quelques jours pour y subir une opération chirurgicale de la jambe, celui que le public a rencontré en 2001 dans Loft Story est bel et bien sorti d'affaire. Jeudi 1er octobre 2020, il a eu le plaisir d'annoncer à sa communauté Instagram son retour à la maison, auprès de sa femme Deborah et de leur fille Victoire (2 ans et demi).

Pour ce faire, Jean-Édouard a partagé une photo de lui, toujours la jambe dans une attelle, allongé dans son lit et entouré de sa fille et de son chien, en train de se régaler avec une bonne pizza. "Mes amours toujours à mes côtés dans les moments les plus douloureux que je vis en ce moment, mais aussi dans les moments de détente ou la douleur ne sait que me chuchoter sa présence. Je vous aime", leur adresse-t-il en légende, reconnaissant.

Mais un retour à la maison n'est pas synonyme de repos malgré tout, bien au contraire. S'il veut espérer retrouver la forme rapidement, le consultant musical pour des hôtels de luxe doit faire chaque jour un peu de rééducation. "Réapprendre encore à poser le pied gauche et se tenir droit... Dur, très dur", écrit-il via sa story sur une image de lui, travaillant sur son maintien. La route apparaît donc encore longue pour le papa de bientôt 40 ans, mais il a heureusement évité le pire.