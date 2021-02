Delphine (Loft Story) maman pour la 3e fois : tendres photos de sa fille au prénom original

Delphine a été révélée au grand public dans la première saison de Loft Story, en 2001. Elle a partagé son aventure avec Steevy, Kenza, Jean-Edouard ou encore Loana. Mais à la suite de son court séjour dans le loft (elle était partie au bout de quinze jours pour raisons médicales), la candidate s'est fait discrète. Elle continue tout de même à partager un peu ses aventures sur Instagram, l'occasion de découvrir qu'elle est récemment devenue maman pour la troisième fois.

Delphine est une femme comblée. On savait qu'elle avait déjà deux petit garçons et, sur Instagram, elle se plaît à partager des photos d'eux. Ainsi, on découvre que l'un s'appelle Tilouis (11 ans et demi) et l'autre César (9 ans et demi), fruit de ses amours avec un certain François Gomez. Et surprise, il y a cinq mois, la femme qui doit avoir 41 ou 42 ans aujourd'hui a accueilli un nouveau membre dans sa famille.

Le 8 juin 2020, Delphine s'est dévoilée enceinte sur le réseau social de partage de photos et de vidéos, aux côtés de ses deux fils. "Mon plus beau rôle depuis 11 ans. Hier, une journée particulière. J'ai été gâtée, choyée et aimée. Trois fois plus d'amour dans quelques mois", a-t-elle écrit en légende.