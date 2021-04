Loft Story - Delphine Castex, maman de 3 enfants : Que devient-elle 20 ans après l'émission ?

Le 8 avril prochain, Benjamin Castaldi va rassembler plusieurs anciens candidats de Loft Story, la promotion 2001, en direct sur le plateau de C8. Des retrouvailles très attendues qui auront lieu à l'occasion des 20 ans de l'émission de télé-réalité. Si Loana a incontestablement marqué les esprits à l'époque, elle n'est pas la seule. Les téléspectateurs devraient avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles de Delphine Castex notamment. Malgré son court séjour dans Loft Story (elle était partie au bout de quinze jours pour des raisons médicales), la jolie blonde est aujourd'hui toujours reconnue par le public.

"J'hallucine d'entendre encore : 'Tu es Delphine du Loft ?' dans la rue ou au supermarché. Parfois, je dis que je suis son sosie et que je m'appelle Ginette. D'autres fois, je dis la vérité. Cela dépend des moments, si les personnes qui m'interpellent ont l'air un peu lourdes ou pas", avait-elle confié lors d'une interview accordée à Télé Star.

Pourtant, Delphine Castex a bien changé et mène une petite vie tranquille. En effet, la jolie blonde de 42 ans est retournée vivre dans sa ville de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, d'où elle est originaire. Elle y vit avec son compagnon, François Gomez, un entraîneur de basket féminin et champion de France. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Tilouis, 11 ans, César, 9 ans, et la benjamine Avril, née en août 2020. Sur son compte Instagram, elle prend plaisir à partager son quotidien avec sa tribu. C'est sur cette même plateforme qu'elle avait apporté son soutien à Loana en février dernier après que la célèbre blonde a frôlé la mort suite à une overdose médicamenteuse.

Par ailleurs, Delphine a longtemps travaillé dans des domaines tous plus variés les uns que les autres. "J'ai été responsable de bar en 2007, (...) et j'ai fait tout un tas de métiers : ambulancière, croque-mort, commerciale... J'ai aussi travaillé dans le bois, la communication (...) Aucun employeur n'a été déçu !", avait-elle encore confié à Télé Star.