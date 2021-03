Christophe et Julie (Loft Story) prêts à héberger Loana chez eux, "mais elle n'acceptera pas"

Loana était à l'honneur sur RMC Story. Le 9 mars 2021, la chaîne a diffusé La Face cachée de Loana, un documentaire qui lui était consacré. Il est sans surprise revenu sur la descende aux enfers de la blonde de 43 ans, les accusations de violences contre son ex Fred Cauvin, mais pas que. Son expérience dans Loft Story en 2001 a également été évoquée, l'occasion de retrouver le couple emblématique Julie et Christophe qui s'est rencontré lors de l'aventure.

Discrets depuis leur passage dans Loft Story les amoureux, qui avaient tous deux 24 ans à l'époque, ont accepté de revenir sous le feu des projecteurs pour le documentaire. Vers la 26e minute, le public a pu les découvrir dans leur maison, à Toulouse. "Cette maison est payée par le loft, grâce aux gains du jeu. Donc on est plutôt tranquilles de ce côté-là, on n'a pas de loyer à payer. C'est un sacré gros cadeaux. On est propriétaires depuis quatorze ans", a confié l'homme qui a remporté l'aventure avec Loana et donc, 220 000 euros.

Vingt ans après, Julie s'est ensuite rappelée de sa première impression en voyant Loana. "Nous les nanas quand on est arrivées dans le loft, on a halluciné. On s'est dit : 'Mais c'est quoi cette nana ?' La tenue qu'elle avait...[un bustier, une mini jupe et des chaussures compensées, NDLR]. On s'est dit que ça faisait extraterrestre. Quand on l'a vue on s'est dit qu'elle allait vite être éliminée. Finalement elle a gagné", a-t-elle confié.

Julie et Christophe présents pour Loana

Au final, tout le monde s'est attaché à Loana et depuis, nombreux sont ceux à être toujours en contact avec elle. Julie et Christophe notamment n'ont pas caché qu'ils lui ont tendu la main les fois où elle était au plus mal. "On lui a proposé à plusieurs reprises de se mettre au vert, de venir à la maison, de venir une, deux, trois semaines", a déclaré Julie. Et son compagnon d'ajouter : "Si elle a besoin d'un coup de main, quand elle veut, il y a une maison ici qui l'accueillera. Mais sa pudeur et sa façon de gérer les choses, à mon avis, feront qu'elle n'acceptera pas."

Qu'elle accepte ou pas, Loana n'a pas oublié Julie et Christophe. A l'occasion d'une interview donnée au Parisien le 8 mars, elle a d'ailleurs évoqué le couple. "Je ne suis pas rentrée dans la maison pour être célèbre. J'y suis rentrée pour tomber amoureuse. Et je suis tombée amoureuse. Ça n'a pas été la même chose de l'autre côté. (...) J'aurais préféré être Christophe qui a rencontré sa Julie. Lui, il a gagné avec moi mais il a rencontré le grand amour de sa vie. Ils sont encore ensemble et ils ont deux garçons. J'aurais voulu être à l'écart comme eux et faire des bébés. Ça aurait été la plus belle des vies", a-t-elle admis auprès de nos confrères.

Julie et Christophe sont en effet les heureux parents de Matis et Sloan (nés en 2002 et 2010), des petits garçons qu'ils ont toujours souhaité préserver.