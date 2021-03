Loft Story – Fabrice Béguin a totalement changé de vie : Que devient-il 20 ans après l'émission ?

Le rendez-vous est pris ! Jeudi 8 avril 2021, les téléspectateurs sont invités à fêter les 20 ans de Loft Story sur C8 lors d'une émission présentée par Benjamin Castaldi. L'occasion de prendre des nouvelles des onze candidats qui ont fait les beaux jours de M6 à l'époque, dont Fabrice Béguin.

Il avait 30 ans lorsqu'il a intégré l'émission de télé-réalité et est resté pas moins de sept semaines dans l'aventure. Fabrice avait même eu le temps de craquer pour une autre candidate, à savoir Laure de Lattre. Une fois sorti, il a réalisé l'ampleur du phénomène qu'était Loft Story. "Nous n'étions pas préparés du tout, a-t-il reconnu en 2016 lors d'une interview pour Le Progrès. J'habitais Paris à l'époque... Et j'étais considéré comme une star, sans véritable légitimité ! Certaines filles pleuraient lorsqu'elles me croisaient dans la rue, nous avions des gardes du corps les premiers jours. De quoi perdre la tête."

Mais Fabrice a bel et bien gardé les pieds sur Terre, notamment en se construisant une carrière professionnelle solide une fois que sa notoriété s'est estompée. Lui qui était vendeur en électroménager est devenu entrepreneur. "Je suis resté indépendant. J'ai créé un centre de placements et de finance qui m'a occupé durant sept ans, puis j'ai créé un bureau lyonnais qui a compté jusqu'à 50 personnes. Je travaillais énormément, surtout pour me prouver que je n'étais pas uniquement 'Fabrice du Loft', un saltimbanque", a-t-il fait savoir à l'époque.

Et puis, Fabrice Béguin s'est lancé un nouveau défi, autour des enfants, lui qui est devenu papa en 2011 d'un petit Oscar. En 2019, dans Ça commence aujourd'hui, il révélait avoir ouvert un aquaparc près de Lyon où il habite. "J'ai monté un nouveau bébé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dix-huit ans. Maintenant, j'ai une société d'événementiel qui est spécialisée pour les enfants. Et j'ai l'aquaparc qui va m'occuper tout l'été, c'est mon nouveau challenge", confiait-il. Un communiqué officiel précisait que les petits (à partir de 5 ans) et les grands (papis et mamies aussi) "vont pouvoir s'éclater le long d'un parcours de 900 m2 ultra-moderne ! Toboggans, catapultes, ponts flottants à traverser sans tomber... 12 structures gonflables dernier cri vont faire vivre à chacun(e) de véritables moments de folie !" Fabrice devrait donner de ses nouvelles le 8 avril prochain sur le plateau de C8 aux côtés de Jean-Edouard Lipa, Steevy Boulay ou encore Loana.

20 ans de Loft Story, le 8 avril 2021 sur C8 dès 21h