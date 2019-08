Fabrice (Loft Story) donne de ses nouvelles : confidences sur son "nouveau bébé"

Cela fait déjà dix-huit ans que la première saison de Loft Story a été diffusée sur M6. Une édition à laquelle Fabrice avait participé au côté de la gagnante Loana, de Kenza ou encore de Steevy. Depuis, sa vie a bien changé comme il l'a confié dans une vidéo diffusée dans Ça commence aujourd'hui, mardi 27 août 2019, sur France 2.

Depuis plusieurs années, l'ancien petit ami de Laure de Lattre vit bien loin des strass et des paillettes. S'il n'a rien dit sur sa vie personnelle, Fabrice a révélé qu'il avait récemment ouvert un aquaparc, pas loin de Lyon : "J'ai monté un nouveau bébé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dix-huit ans. Maintenant, j'ai une société d'événementiel qui est spécialisée pour les enfants. Et j'ai l'aquaparc qui va m'occuper tout l'été, c'est mon nouveau challenge."

Faustine Bollaert a également donné des nouvelles de Delphine. La présentatrice a rappelé qu'elle était maman de deux enfants (Tilouis, 10 ans, et César, 8 ans), fruit de ses amours avec l'entraîneur de basket François Gomez. On sait que le couple s'est rencontré en 2008.

Présente sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, Kenza a confié qu'elle avait toujours des nouvelles des deux candidats. Elle est également revenue sur sa sortie compliquée du Loft. La journaliste et auteure a en effet confié qu'elle avait été insultée ou encore menacée de mort. Elle avait heureusement également reçu de nombreux témoignages d'amour. "Je ne comprends pas pourquoi les gens me détestent. (...) J'ai reçu des tomates, des oeufs. On ne prend pas le temps de nous expliquer ce qu'il se passe, car c'est le prime", a-t-elle notamment déclaré dans l'émission de témoignages.