Kenza insultée à la sortie du Loft : "On me disait aussi qu'on voulait me tuer"

Les nostalgiques des années 2000 étaient les plus heureux du monde, mardi 27 août 2019. Faustine Bollaert a notamment reçu Kenza dans son émission Ça commence aujourd'hui (France 2). Et la candidate de la première saison de Loft Story (2001) est revenue sur son expérience parfois traumatisante.

Si elle a bien vécu son aventure, Kenza s'était pris une véritable claque en sortant de l'aventure. L'ancienne compagne de Jean-Michel Maire a admis auprès de la présentatrice qu'elle avait été traitée de "s****e" une fois dehors et qu'elle avait même reçu des tomates. "Je ne comprends pas pourquoi les gens me détestent. (...) J'ai reçu des tomates, des oeufs. On ne prend pas le temps de nous expliquer ce qu'il se passe, car c'est le prime", a-t-elle expliqué. À l'époque, la journaliste radio et auteure de 42 ans ne se rendait pas compte que sa vie allait changer.

Son adresse a été divulguée contre sa volonté quand elle était dans l'émission. Une fois de retour, elle a donc découvert de nombreux courriers dans sa boîte aux lettres et certains étaient loin d'être plaisants : "À l'époque, j'habitais dans le 93. (...) Il y avait des messages d'amour, mais on me disait aussi qu'on voulait me tuer. Mon appartement était tagué. C'était un mélange de 'Kenza on t'aime' à 'Kenza tu es une grosse p***'. Je me suis demandé ce que j'avais fait. J'avais juste fait une émission de télévision."

Kenza n'était pas préparée à cela, pas plus que sa maman qui a aussi été victime de ses détracteurs. Elle a été contrainte de fermer son institut de beauté quatre mois après l'émission, car "elle trouvait des excréments devant sa boutique tous les matins". Certains se sont également permis de l'appeler pour insulter l'ex-candidate de M6. Le retour à la réalité a été difficile...