Loft Story - Kimy mariée à un célèbre chef cuisinier : Que devient-elle 20 ans après l'émission ?

Il y a déjà 20 ans, la télé-réalité faisait ses débuts en France avec le lancement de Loft Story en 2001. Loana Petrucciani, Kenza Braiga, Aziz Essayed, Jean-Edouard Lipa ou encore Laure de Lattre ont intégré le jeu sans s'imaginer être à l'origine d'un phénomène de masse. La candidate Kimy a également marqué les esprits en remplaçant Delphine Castex (partie pour raisons médicales) et en arrivant jusqu'en demi-finale. Elle devrait avoir l'occasion de donner de ses nouvelles jeudi 8 avril 2021 pour l'émission anniversaire présentée en direct par Benjamin Castaldi sur C8.

En attendant, Purepeople.com a retrouvé sa trace et a découvert que sa vie avait changé du tout au tout depuis sa sortie du jeu il y a vingt ans. "Ça a changé ma vie ! Si je n'avais pas intégré le Loft, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui parce que ça vous change quand même, psychologiquement, et on change de carrière", avait-elle confié pour Floride.TV sur YouTube en 2018.

Effectivement, Akima Bendacha, de son vrai nom, qui étudiait la psychologie, a tout quitté pour se consacrer à la restauration. C'est d'ailleurs grâce à cette réorientation que la jolie brune a rencontré son mari, un chef à la renommée mondiale Michel Thomann (56 ans). Son talent a été reconnu par de grands noms de la profession comme le chef Alain Ducasse et l'académie Paul Bocuse (chef 3 étoiles Michelin). À ses côtés, Kimy a accueilli un fils prénommé Ethan (10 ans) et construit un petit empire culinaire. "J'ai quitté la France en 2005, je suis allée en Suisse où j'ai rencontré mon mari. On s'est marié, je suis tombée enceinte et puis on est venu aux États-Unis, on a ouvert un restaurant, qu'on a géré 5 ans et ensuite on est venu en Floride", confiait-elle encore en 2018.



L'ex-Lofteuse et Michel Thomann ont rapidement rencontré un succès sans précédent, su coup ils ont décidé de voir plus grand. Le chef a lancé un atelier culinaire en Floride, devenant ainsi ambassadeur de la gastronomie française dans son nouveau pays. Et désormais, il fait carrière dans le yachting et voyage régulièrement avec une clientèle très riche pour proposer ses plats.