Loana évoque ses 9 tentatives de suicide : "On prend un maximum de cachets..."

Après sa participation à Loft Story, Loana Petrucciani a connu le succès, un immense succès même. Tout ce qu'elle faisait, elle le réussissait. Sa carrière dans la musique, sa ligne de vêtements, ses livres... Le public était toujours au rendez-vous. Mais un jour, tout a basculé. La blonde de 43 ans a connu une violente descente aux enfers et a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.

Jeudi 11 mars 2021, C8 a diffusé Loana, un lofteuse up and down. Un documentaire consacré à celle qui a été propulsée sur le devant de la scène en 2001. Ses succès ou sa fille Mindy ont été évoqués. Loana n'a également pas hésité à revenir sur une douloureuse période de sa vie. En 2009, elle a tenté de mettre fin à ses jours une première fois. Excès d'alcool, drogue... Elle a déchanté et tenté de se tuer. C'est sa meilleure amie de l'époque qui l'a retrouvée inanimée et déshydratée dans sa salle de bain, un moment toujours obscur dans son esprit car elle n'en a aucun souvenir.

Loana a tenté d'en finir avec la vie à neuf reprises, parfois pour qu'on lui vienne en aide. "Il y en a certaines, c'était des appels au secours. Je m'en rappelle de trois où c'était des vraies. Parce que les vraies, c'est là où on la prévoit la tentative de suicide. Elle ne vient pas par hasard, on sait qu'on va le faire. On regarde pour la dernière fois le soleil se coucher. On le trouve beau d'ailleurs. D'habitude, on ne fait pas attention à ce genre de choses. Et on se dit que c'est maintenant. On prend un maximum de cachets, on a les yeux qui se ferment et on se dit que c'est pour la dernière fois. Je n'ai plus envie de vivre, plus envie de respirer... Même respirer ça fait mal", a-t-elle confié.

Une nouvelle descente aux enfers pour Loana

Sa descente aux enfers, elle la doit à ses relations toxiques avec des hommes comme elle l'a confié à plusieurs reprises dans les médias. Depuis, elle a connu des hauts et des bas. Sa dernière chute a eu lieu le 22 février 2021. Elle a été transportée à l'hôpital de Hyères après une overdose médicamenteuse qui l'a plongée dans le coma selon ses dires. Son ancienne amie Sylvie Ortega dit quant à elle qu'elle n'a jamais été inconsciente et que ce soir-là, elle était sous l'emprise de la drogue. Quelle que soit la vérité, la gagnante de Loft Story a été ensuite emmenée dans une clinique psychiatrique. A sa sortie, elle a accablé la veuve de Ludovic Chancel. Et comme l'a dévoilé Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste le 10 mars, elle a de nouveau eu envie de mettre fin à ses jours la veille de la diffusion du documentaire. C'est Sylvie Ortega qui a contacté les pompiers.

Depuis, Loana a fait son retour sur Instagram pour rassurer ses fans quant à son état de santé et pour dénoncer une fois de plus le comportement de Sylvie Ortega, puis de Fred Cauvin.