Loana "hantée par les cris et les pleurs" de Mindy bébé : le jour où sa fille lui a été "arrachée des mains"

Les confidences qui suivent sont douloureuses. Peu de temps après son entrée dans l'émission Loft Story, Paris Match a dévoilé que Loana est maman d'une petite fille, Mindy. La production propose alors à Loana de quitter le jeu, elle décide de rester. Dans le documentaire Loana une lofteuse up & down, diffusé sur C8 le 11 mars 2021, Loana a évoqué le moment terrible où elle a dû abandonner sa fille.

"Ce n'était pas un enfant désirée, c'était un enfant accidentel. Je me suis aperçue que j'étais enceinte à quatre mois et demie de grossesse. Je voulais avorter mais quand j'ai vu l'échographie avec ses petites mains et ses petits pieds, je me suis dit que c'était impossible d'abandonner ce petit être dans mon ventre. J'ai cru comme toutes les femmes enceintes, avec les hormones en folie, que tout allait s'arranger mais ce n'était pas vrai", a-t-elle tout d'abord confié.

Et en effet, une fois Mindy née, Loana a vite compris qu'elle ne pourrait pas assumer comme il se doit son rôle de mère : "Quand ma fille est née et qu'elle était sur mon ventre, je me suis dit qu'il lui fallait un avenir plus serein que ce que j'aurais pu lui apporter. C'est pour ça que le l'ai faite placer." Et de poursuivre : "Au début à l'adoption et comme je l'ai dit, j'ai entendu ses cris et ses pleurs pendant deux mois. On a deux mois pour se rétracter et au bout de deux mois je suis allée voir la juge et je lui ai dit : 'Je ne veux pas.' Du coup, je l'ai enlevée de l'adoption et je l'ai mise à la pouponnière. Ca voulait dire que plus personne d'autre ne pouvait l'adopter. Il n'y a que moi qui pouvait la récupérer car je ne voulais pas que quelqu'un lui fasse du mal."

Vient alors le "pire moment de la vie de Loana". "J'ai dû laisser ma fille parce que je n'avais pas les moyens de l'élever. Ma mère était partie et mon père n'aurait pas pu m'aider. C'est le moment le plus horrible de ma vie, quand j'ai dû laisser ma fille à la DDASS. J'ai entendu ses cris et ses pleurs pendant plus de deux mois dans ma tête. C'est la chose la plus horrible, quand on me l'a arrachée des mains elle pleurait et ses cris m'ont hantée matin, midi et soir, tout le temps. Dès que je fermais les yeux je l'entendais pleurer", raconte-t-elle avec émotion.

Mindy bébé a depuis grandi et elle elle-même devenue maman. La relation entre Loana et sa fille est très complexe et l'ex-star de télé-réalité n'a pas encore rencontré sa petite-fille.