Loana suicidaire : Les pompiers appelés cette nuit, "il faut absolument qu'elle rentre en clinique"

Les nouvelles concernant Loana n'étaient pas bonnes mercredi 10 mars 2021. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, c'est Gilles Verdez qui a révélé que la célèbre blonde de 43 ans, récemment hospitalisée après une overdose médicamenteuse, aurait passé "une nuit inquiétante". D'après les informations du chroniqueur, elle songerait à mettre fin à ses jours. "Il y a eu des soucis cette nuit. Elle allait très mal. Il y a eu des messages dont je ne vais pas vous donner le contenu exact. Mais une partie de son entourage a reçu des messages où elle parlait d'une tentative de suicide à venir. Tout le monde s'est mobilisé", a-t-il fait savoir.

Tout le monde et même Sylvie Ortega ! En effet, après avoir accusé la veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, d'avoir tenté de lui nuire, Loana aurait tenté de renouer avec elle. C'est ce qu'a elle-même confirmé Sylvie Ortega via sa story Instagram, confiant avoir une nouvelle fois aidé Loana. "Bon, Loana, acte 15 000. (...) Donc Loana, hier soir, ça a été très très mal, je vais passer le détails. J'aurais été une personne qui ne porte pas secours à quelqu'un si je n'avais pas appelé les pompiers hier soir encore, une fois de plus", a-t-elle déclaré.

Loana reprend contact avec son ex Fred Cauvin

Sylvie Ortega précise toutefois qu'elle est toujours très remontée contre l'ancienne gagnante du Loft. "Vol, tentative de meurtre, médicaments... des choses hallucinantes ont été dites devant toute la France, donc stop tout ça, je ne pardonne rien du tout, ok elle est malade, je sais qu'elle souffre, mais il ne faut pas tout mettre sur la maladie, elle est consciente de beaucoup de choses, en plus elle me fait du chantage affectif... Maintenant ce n'est pas mon problème, j'attends des excuses publiques. Loana pleure, Loana est très triste, Loana regrette. Moi je connais la vérité et elle aussi d'ailleurs. Mais stop, je ne vais pas la plaindre, même si j'ai passé toute la nuit avec elle au téléphone", a-t-elle annoncé. Sylvie Ortega indique ne pas avoir été la seule à avoir pris des nouvelles de Loana. Son ex-compagnon qu'elle accuse de violence, Fred Cauvin, serait également entré en contact avec elle : "Elle écrivait aussi à Fred. Eh oui, effectivement. Maintenant ce sont leurs messages à eux, je n'ai pas à les balancer".

Reste que Loana se trouverait aujourd'hui "en sécurité" après avoir causé des frayeurs à son entourage la nuit dernière, sans être totalement tirée d'affaire. "Si Loana tient vraiment à moi, qu'elle m'écoute ! Ainsi que Nico et Fred d'ailleurs. Et je ne retourne pas ma veste, Fred n'est pas mon ami mais on a dû s'appeler pour plusieurs raisons, et il faut absolument qu'elle rentre en clinique", a-t-elle estimé.