Loana, une tentative de suicide "à venir" : "J'ai tout prévu", son message alarmant en pleine nuit

Depuis sa victoire dans Loft Story en 2001, Loana vit des descentes aux enfers à répétition. Médicaments, drogue, tentatives de suicide... Le 22 février 2021, la grande blonde de 43 ans a été hospitalisée après une overdose. Elle affirme que son amie Sylvie Ortega Munos lui a fourni des médicaments qui l'ont plongée dans le coma. La veuve de Ludovic Chancel, défunt fils de Sheila, assure quant à elle que Loana est une "camée mythomane". D'après elle, le soir du drame, Loana a consommé du GHB. Ce mercredi 10 mars 2021, après deux jours de silence, des nouvelles de l'ex-star de télé-réalité tombent. Et elles ne sont pas bonnes...

C'est sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs font d'autres révélations sur le cas Loana. Gilles Verdez révèle que "la nuit a été inquiétante" pour elle. "Elle a des hauts et des bas (...). Mais il y a eu des soucis cette nuit. Elle allait très mal. Il y a eu des messages dont je ne vais pas vous donner le contenu exact. Mais une partie de son entourage a reçu des messages où elle parlait d'une tentative de suicide à venir. Tout le monde s'est mobilisé", révèle le chroniqueur.

Et de donner quelques détails quant aux mots envoyés par Loana à ses proches : "Elle a dit à une heure du matin : 'Je n'en peux plus, j'ai tout perdu, ma famille, mon appartement, mes amis... Je suis là où personne ne peut me trouver, seule et fatiguée. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour dormir à jamais.' Ce message a énormément inquiété (...). Elle laisse entendre que la journée passerait, celle d'aujourd'hui. Et il y a une phrase qui nous a vraiment inquiétés : 'Je m'endormirai pour toujours. Je suis seule avec mon chien. Je sais où le placer, j'ai tout prévu.'"

Elle a besoin de soutien

Une nuit "très compliquée" pour Loana, qui a songé au pire. "Elle est retombée dans un bas de solitude, d'angoisse, d'inquiétude", ajoute Gilles Verdez qui salue la réactivité de l'entourage de l'ancienne star. "Elle a ses hauts et ses bas. Elle a besoin de soutien. Elle a trouvé des interlocuteurs à sa détresse, des gens lui ont répondu. J'espère que la mobilisation va se poursuivre", lance-t-il.

Par ailleurs, Gilles Verdez précise que Loana est de nouveau amie avec Sylvie Ortega Munos : "Elle a renoué avec elle. Il y a eu des messages bienveillants avec Sylvie Ortega. La proximité s'est refaite." De son côté, Guillaume Genton, producteur du documentaire à venir sur C8 retraçant la vie de la grande blonde, indique qu'elle "vit en colocation avec son ami Nicolas" dans le Sud de la France. Elle n'est donc pas seule face à ses démons...

Pour rappel, en 2014, Loana comptait déjà sept ses tentatives de suicide. Espérons qu'elle va réellement mieux et qu'elle pourra enfin se soigner, aller de l'avant.