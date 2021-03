TPMP, altercation en direct : Eryl Prayer et Sylvie Ortega, amis de Loana, s'expliquent après le clash

En story sur Instagram ce mercredi 3 mars 2021, Sylvie Ortega Munos s'exprime également après l'altercation. Elle indique qu'elle ne s'excusera pas pour les insultes proférées sur le plateau de TPMP. "J'ai été grossière certes dans mes paroles, mais en aucun cas vulgaire", estime-t-elle, expliquant être entrée dans une colère car Eryl Prayer a parlé de son défunt mari. "J'ai ma première casserole, elle n'est pas bien lourde. En même temps, traiter quelqu'un de connard car c'en est un... (...) Si vous regardez bien, je les laisse m'insulter avant de les insulter", poursuit celle qui a qualifié Benjamin Castaldi de "connard".

Les jours précédents cette rencontre, le duo s'était déjà fait face. Eryl Prayer avait insulté Sylvie Ortega Munos de "sal*pe" et de "sorcière". De son côté, la jeune femme avait eu des mots durs envers le père décédé du chanteur. Mardi 2 mars 2021, alors que le calme était revenu, il s'est expliqué, toujours sur le plateau de Touche pas à mon poste : "Je tiens à reconnaître que je me suis emporté dans votre émission et ce n'est pas ma façon d'être. J'étais très proche de mon père et savoir qu'une personne comme elle puisse dénigrer ma famille et mon père mort en 2013 m'a été insupportable. Ceux qui ont le respect de la famille peuvent comprendre. Maintenant je souhaiterais récupérer les affaires de Loana, les bijoux, les cartes de crédit, ce que tu as d'elle que je puisse lui rendre. Loana aimerait que tu désactives le compte Tik Tok ouvert à son nom car elle n'était pas au courant, il y a usurpation d'identité."

Finalement, Sylvie Ortega Munos a indiqué souhaiter porter plainte contre Loana, sans révéler pourquoi. De son côté, la grande blonde de 43 ans avait déjà précisé déposer une plainte pour les vols et la tentative de meurtre dont elle se dit victime.